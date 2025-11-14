Tłum gwiazd na wieczorze autorskim wizjonerki Aidy: Janiak, Woliński, Szelągowska… (FOTO)
13 listopada w Warszawie odbył się wieczór autorski Aidy Kosojan-Przybysz, znanej wizjonerki i terapeutki.
„Potęga obfitości” była głównym powodem spotkania, a zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Do eleganckiej, nastrojowej przestrzeni przybyła prawdziwa śmietanka show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Olivier Janiak, Dawid Woliński, Dorota Szelągowska, a także celebryci, dziennikarze i przyjaciele Aidy. Każdy z nich chętnie pozował do zdjęć i gratulował autorce.
Wieczór odbył się w kameralnym, ale dopracowanym w każdym detalu klimacie. Goście mieli okazję wysłuchać fragmentów książki, zobaczyć specjalną prezentację o kulisach jej powstania oraz porozmawiać z Aidą, która jak zwykle emanowała spokojem i pewnością siebie.
„Potęga obfitości” to jej osobista książka, pełna historii rodzinnych, anegdot, duchowych praktyk i filozofii, którymi Aida dzieli się od lat. Publikacja już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, a przedsprzedaż ruszyła w zawrotnym tempie.
Zobacz jakie gwiazdy pojawiły się na wydarzeniu!
