Autor Marysia Nazarkiewicz

Plejada Gwiazd na premierze książki "Potęga Obfitości" Aidy Kosojan-Przybysz, fot.: KAPiF

13 listopada w Warszawie odbył się wieczór autorski Aidy Kosojan-Przybysz, znanej wizjonerki i terapeutki.

„Potęga obfitości”  była głównym powodem spotkania, a zainteresowanie wydarzeniem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.

Do eleganckiej, nastrojowej przestrzeni przybyła prawdziwa śmietanka show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Olivier Janiak, Dawid Woliński, Dorota Szelągowska, a także celebryci, dziennikarze i przyjaciele Aidy. Każdy z nich chętnie pozował do zdjęć i gratulował autorce.

Wieczór odbył się w kameralnym, ale dopracowanym w każdym detalu klimacie. Goście mieli okazję wysłuchać fragmentów książki, zobaczyć specjalną prezentację o kulisach jej powstania oraz porozmawiać z Aidą, która jak zwykle emanowała spokojem i pewnością siebie.

Potęga obfitości” to jej osobista książka, pełna historii rodzinnych, anegdot, duchowych praktyk i filozofii, którymi Aida dzieli się od lat. Publikacja już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, a przedsprzedaż ruszyła w zawrotnym tempie.

4/20 Dawid Woliński
Dawid Woliński i Aida Kosojan Przybysz - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.KAPiF
5/20 Weronika Książkiewicz
Weronika Książkiewicz i Aida Kosojan-Przybysz - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.KAPiF
6/20 Zosia Ślotała
Zofia Ślotała i Aida Kosojan-Przybysz - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.KAPiF
7/20 Marta Dąbrowska
Marta Dąbrowska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.KAPiF
8/20 Aida Kosojan-Przybysz z mamą i córkami
Aida Kosojan-Przybysz z rodziną - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
9/20 Aida Kosojan-Przybysz z mężem
Aida Kosojan-Przybysz z mężem - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
10/20 Beata Sadowska
Aida Kosojan-Przybysz i Beata Sadowska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
11/20 Janusz Tylman
Janusz Tylman, Aida Kosojan-Przybysz - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
12/20 Aldona Wejchert, Joanna Przetakiewicz
Aldona Wejchert i Joanna Przetakiewicz - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
13/20 Daria Ładocha
Daria Ładocha - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
14/20 Odeta Moro
Odeta Moro - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
15/20 Dorota Szelągowska
Dorota Szelągowska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
16/20 Karolina Malinowska
Karolina Malinowska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
17/20 Olivier Janiak
Olivier Janiak i Aida Kosojan-Przybysz - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
18/20 Marzena Rogalska
Marzena Rogalska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
19/20 Anna Męczyńska
Anna Męczyńska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
20/20 Bovska
Aida Kosojan-Przybysz, Bovska - premiera książki "Potęga Obfitości", fot.: KAPiF
