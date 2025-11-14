Wieczór odbył się w kameralnym, ale dopracowanym w każdym detalu klimacie. Goście mieli okazję wysłuchać fragmentów książki, zobaczyć specjalną prezentację o kulisach jej powstania oraz porozmawiać z Aidą, która jak zwykle emanowała spokojem i pewnością siebie.

„Potęga obfitości” to jej osobista książka, pełna historii rodzinnych, anegdot, duchowych praktyk i filozofii, którymi Aida dzieli się od lat. Publikacja już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, a przedsprzedaż ruszyła w zawrotnym tempie.

Zobacz jakie gwiazdy pojawiły się na wydarzeniu!