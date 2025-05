To on był sprawcą brutalnego mordu na UW! 22-letni Mieszko R. pochodzi z rodziny prawniczej (FOTO)

Kim jest Mieszko R.?

Po wykonanych czynnościach student trafił do policyjnej izby zatrzymań, a sprawa trafiła do policji ze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Wczoraj (8 maja) podejrzany Mieszko R. usłyszał w Prokuraturze Rejonowej trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem pokrzywdzonej, usiłowania zabójstwa pracownika ochrony Straży Uniwersyteckiej oraz znieważenia zwłok pokrzywdzonej. Jak się okazuje, napastnikowi grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.