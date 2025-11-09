Rezydencja Prezydenta RP na Helu

Każdy prezydent Polski ma możliwość odpoczynku w pięknych okolicznościach Wyjątkowymi miejscami na mapie Polski, które są dyspozycji prezydenta, są: ośrodek na Helu oraz ośrodek w Wiśle. Teraz z tych luksusowych rezydencji mogą także korzystać Marta i Karol Nawroccy.

Ośrodek Prezydencki na Helu to wyjątkowe miejsce, w którym prezydent może odpocząć i nabrać sił, ale nie tylko. Dziś rezydencja Prezydenta RP w Juracie to centrum reprezentacyjno-konferencyjne, które jest miejscem aktywności politycznej głowy państwa, a także wykorzystywane jest do spotkań z innymi politykami. W helskiej rezydencji gościła już masa znanych i zagranicznych polityków w tym m.in. król Juan, Angela Merkel czy George W.Bush.