To w tej rezydencji będą wypoczywać Nawroccy. Ośrodek na Helu i Wiśle to prawdziwa twierdza! (FOTO)
source: Łukasz Dejnarowicz / Forum

Rezydencja Prezydenta RP na Helu

Każdy prezydent Polski ma możliwość odpoczynku w pięknych okolicznościach Wyjątkowymi miejscami na mapie Polski, które są dyspozycji prezydenta, są: ośrodek na Helu oraz ośrodek w Wiśle. Teraz z tych luksusowych rezydencji mogą także korzystać Marta i Karol Nawroccy.

 

Ośrodek Prezydencki na Helu to wyjątkowe miejsce, w którym prezydent może odpocząć i nabrać sił, ale nie tylko. Dziś rezydencja Prezydenta RP w Juracie to centrum reprezentacyjno-konferencyjne, które jest miejscem aktywności politycznej głowy państwa, a także wykorzystywane jest do spotkań z innymi politykami. W helskiej rezydencji gościła już masa znanych i zagranicznych polityków w tym m.in. król Juan, Angela Merkel czy George W.Bush.

source: Łukasz Dejnarowicz / Forum

Rezydencja Prezydenta RP na Helu

Obiekt ten jest zamknięty dla turystów i nie ma możliwości zwiedzania. Choć miejsce to dedykowane jest środowisku politycznemu, to w ostatnich latach rezydencja służyła również jako miejsce spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych czy artystycznych. Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, szczegóły dotyczące wyposażenia czy w Juracie nie są dostępne publicznie ze względów bezpieczeństwa.

source: Adam Warzawa / Forum

Rezydencja Prezydenta RP na Helu

Warto wspomnieć, że rezydencja Prezydenta RP na Helu powstała już w latach 30. XX wieku jako nadmorska willa prezydenta Ignacego Mościckiego. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP, w latach sześćdziesiątych XX wieku na terenie należącym obecnie do gminy Hel, wybudowano pawilony, które przekształcono w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów o nazwie ”Mewa”. Został on jednak słabo wykorzystywany aż wreszcie zaniedbany.

 

1 sierpnia 1989 roku został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP i w latach 1996-2003 doszło do jego wyremontowania. Co ciekawe duży wpływ na aranżację miała ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. To właśnie jej koncepcją było, aby zrealizować tam wieżę widokową, przypominającą latarnię morską.

source: Robert Neumann / Forum

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle

Drugim pięknym miejscem jest natomiast rezydencja zamek w Wiśle. Ośrodek ten znajduje się na Śląsku Cieszyńskim u źródeł rzeki Wisły. Został on zbudowany w latach 1929–1930 i był darem Ludu Śląskiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców. w latach 90. Zamek ten został poddany modernizacji, gdzie jest dostosowany do współczesnych standardów.

source: źródło; Kancelaria Prezydenta RP

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle

„Niewątpliwym walorem rezydencji jest jej położenie. Usytuowana nad miejscem złączenia Białej i Czarnej Wisełki, u podnóża Baraniej Góry stanowi doskonałą bazę wypadową na piesze wędrówki. Bezpośrednio z zamku szlaki turystyczne prowadzą na Szarculę, Stecówkę, Kubalonkę, Baranią Górę czy Kozińce. W pobliżu rezydencji, zimą, na narciarzy czekają dobrze przygotowane stoki oraz wiele tras biegowych. W Dolinie Białej Wisełki, na Stecówce i Kubalonce, organizowane są kuligi” – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.

source: Arkadiusz Lawrywianiec / Forum

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle

Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP, odbywa się tutaj: obsługa wizyt państwowych, organizowane są narady, spotkania i konferencji, ale dostępna jest też obsługa hotelowa, a także organizowanie imprez rekreacyjnych. Poza tym dostępne jest również zwiedzanie Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle, ale odbywa się w zorganizowanych grupach.

