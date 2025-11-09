To w tej rezydencji będą wypoczywać Nawroccy. Ośrodek na Helu i Wiśle to prawdziwa twierdza! (FOTO)
Tylko spójrzcie na te widoki!
1 / 6
Każdy prezydent Polski ma możliwość odpoczynku w pięknych okolicznościach Wyjątkowymi miejscami na mapie Polski, które są dyspozycji prezydenta, są: ośrodek na Helu oraz ośrodek w Wiśle. Teraz z tych luksusowych rezydencji mogą także korzystać Marta i Karol Nawroccy.
Ośrodek Prezydencki na Helu to wyjątkowe miejsce, w którym prezydent może odpocząć i nabrać sił, ale nie tylko. Dziś rezydencja Prezydenta RP w Juracie to centrum reprezentacyjno-konferencyjne, które jest miejscem aktywności politycznej głowy państwa, a także wykorzystywane jest do spotkań z innymi politykami. W helskiej rezydencji gościła już masa znanych i zagranicznych polityków w tym m.in. król Juan, Angela Merkel czy George W.Bush.
2 / 6
Obiekt ten jest zamknięty dla turystów i nie ma możliwości zwiedzania. Choć miejsce to dedykowane jest środowisku politycznemu, to w ostatnich latach rezydencja służyła również jako miejsce spotkań z przedstawicielami środowisk naukowych czy artystycznych. Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, szczegóły dotyczące wyposażenia czy w Juracie nie są dostępne publicznie ze względów bezpieczeństwa.
3 / 6
Warto wspomnieć, że rezydencja Prezydenta RP na Helu powstała już w latach 30. XX wieku jako nadmorska willa prezydenta Ignacego Mościckiego. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP, w latach sześćdziesiątych XX wieku na terenie należącym obecnie do gminy Hel, wybudowano pawilony, które przekształcono w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów o nazwie ”Mewa”. Został on jednak słabo wykorzystywany aż wreszcie zaniedbany.
1 sierpnia 1989 roku został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP i w latach 1996-2003 doszło do jego wyremontowania. Co ciekawe duży wpływ na aranżację miała ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. To właśnie jej koncepcją było, aby zrealizować tam wieżę widokową, przypominającą latarnię morską.
4 / 6
Drugim pięknym miejscem jest natomiast rezydencja zamek w Wiśle. Ośrodek ten znajduje się na Śląsku Cieszyńskim u źródeł rzeki Wisły. Został on zbudowany w latach 1929–1930 i był darem Ludu Śląskiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców. w latach 90. Zamek ten został poddany modernizacji, gdzie jest dostosowany do współczesnych standardów.
5 / 6
„Niewątpliwym walorem rezydencji jest jej położenie. Usytuowana nad miejscem złączenia Białej i Czarnej Wisełki, u podnóża Baraniej Góry stanowi doskonałą bazę wypadową na piesze wędrówki. Bezpośrednio z zamku szlaki turystyczne prowadzą na Szarculę, Stecówkę, Kubalonkę, Baranią Górę czy Kozińce. W pobliżu rezydencji, zimą, na narciarzy czekają dobrze przygotowane stoki oraz wiele tras biegowych. W Dolinie Białej Wisełki, na Stecówce i Kubalonce, organizowane są kuligi” – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.
6 / 6
Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP, odbywa się tutaj: obsługa wizyt państwowych, organizowane są narady, spotkania i konferencji, ale dostępna jest też obsługa hotelowa, a także organizowanie imprez rekreacyjnych. Poza tym dostępne jest również zwiedzanie Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle, ale odbywa się w zorganizowanych grupach.