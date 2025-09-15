TYLKO U NAS! Kaczorowska i Rogacewicz ciągle słyszą to od ludzi! Ich reakcje? Bezcenne!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

To nie koniec! Często ludzie też proszą Marcina Rogacewicza, żeby sam zrobił im zdjęcie z psem. Aktor nie obraża się wtedy na nikogo i mówi, że uczy to go pokory…

„Czasami jak jesteśmy razem z Alexem, to ktoś do nas podchodzi. Pyta się: „Czy mogę sobie zrobić zdjęcie z psem?”. Mówię, że oczywiście. To ja wam zrobię! Mam wtedy super ćwiczenie do pracy z ego! Robię im zdjęcie z psem. Czasami do mnie podchodzą młodzi ludzie i mówią, że moja babcia pana uwielbia. Głośno się wtedy śmieje” — powiedział rozbawiony Marcin Rogacewicz.