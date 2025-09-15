times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

TYLKO U NAS! Kaczorowska i Rogacewicz ciągle słyszą to od ludzi! Ich reakcje? Bezcenne!

Zdradzili, jak zachowują się ludzie, gdy widzą ich na ulicy...

Agnieszka Kaczorowska Klan Komisarz Aleks Marcin Rogacewicz TYLKO U NAS
/ 15.09.2025 /
EmEl
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA.

1 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zaskoczyli wszystkich w premierowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. 

Wszyscy patrzyli tylko na ich namiętny pocałunek, który był odpowiedzią na pytanie Pauliny Sykut-Jeżyny. Prezenterka zapytała ich o to, czy są razem…

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.

2 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Ten niezapomniany pocałunek upewnił wszystkich, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą udaną parę. 

Miłość aktorskiej pary rozkwitła na oczach widzów!

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, fot. AKPA.

3 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Okazuje się, że na co dzień Marcin Rogacewicz znany z serialu „Komisarz Alex” oraz Agnieszka Kaczorowska znana z produkcji „Klan” nie mogą narzekać na brak uwagi ludzi na polskich ulicach. 

Fani chętnie do nich podchodzą i robią sobie z nimi zdjęcia!

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, fot. AKPA.

4 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

„Kiedyś to zdarzało się częściej. Teraz już dużo mniej. Myślę, że w moim przypadku, to się zmieniło ze względu na taniec oraz moją działalność na Instagramie.  Już w wielu głowach jest tą Agnieszką Kaczorowską, która tańczy i gra, robi różne inne rzeczy. Nie jestem już tylko Bożenką. Kiedyś to było non-stop, teraz też się zdarza, ale dla mnie to jest spoko. Odgrywam tę rolę i jestem z tym okej” — podsumowała aktorka w rozmowie z Kozaczkiem.

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, fot. AKPA. źródło AKPA

5 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Marcin Rogacewicz z kolei chętnie pozuje do zdjęć z fanami, ale okazuje się, że oni bardziej niż z aktorem, wolą sobie zrobić zdjęcie z… psem! 

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, fot. AKPA. źródło AKPA

6 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

„U mnie sytuacja jest bardzo prosta, bo jak mnie ktoś spotyka i rozpoznaje, to się pyta gdzie jest pies. Nie ma psa? Nie będę robił zdjęcia. Proszę pozdrowić Alexa. Mówię:  dobra, pozdrowię” — powiedział rozbawiony Rogacewicz.

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, fot. AKPA. źródło AKPA

7 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

To nie koniec! Często ludzie też proszą Marcina Rogacewicza, żeby sam zrobił im zdjęcie z psem. Aktor nie obraża się wtedy na nikogo i mówi, że uczy to go pokory…

„Czasami jak jesteśmy razem z Alexem, to ktoś do nas podchodzi.  Pyta się: „Czy mogę sobie zrobić zdjęcie z psem?”.  Mówię, że  oczywiście. To ja wam zrobię! Mam wtedy super ćwiczenie do pracy z ego! Robię im zdjęcie z psem.  Czasami do mnie podchodzą młodzi ludzie i mówią, że moja babcia pana uwielbia. Głośno się wtedy śmieje” — powiedział rozbawiony Marcin Rogacewicz.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Polscy celebryci
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Żona piłkarza zabłysnęła w małej czarnej!
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Katarzyna Skrzynecka Krzysztof Skiba
Gwiazdy hucznie świętują 55. urodziny Michała Milowicza! Imprezowa Katarzyna Skrzynecka, Rafał Zawierucha, Mery Spolsky
Olga Borys, Adrianna Biedrzyńska, Karolina i Krzysztof Skiba i wiele innych.
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Aktualności Newsy Programy TV
ślub Od Pierwszego Wejrzenia
„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie nie wytrzymali! Jedna rzecz doprowadza ich do szału
Po najnowszym odcinku sieć zalała fala skarg.
Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! „Zrobiła skok na kasę”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Joanna Krupa
Agentka gwiazd wyjawia prawdę o Joannie Krupie! „Zrobiła skok na kasę”
Była współpracowniczka modelki ujawnia kulisy głośnego sporu.
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Ewa Minge Iwona Pavlović
„Zazdrosna kobieta” – Krzysztof Gojdź OSTRO o Iwonie Pavlović!
Poszło o Ewę Minge i jej występ w „Tańcu z Gwiazdami”...
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Aktualności Polscy celebryci
Marianna Schreiber Polsat
Marianna Schreiber miażdży zachowanie uczestników „TzG”: „Debilizm. Oni upadli na ŁEB!”
Celebrytka nie gryzła się w język!
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Nawrocki w Berlinie. Prezent dla córki Kasi wywołał poruszenie (FOTO)
Podczas wizyty w Niemczech prezydent nie tylko rozmawiał o reparacjach...
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualności Newsy
śmierć Zmarli 2025
Nie żyje Robert Redford. Legendarny aktor miał 89 lat
Świat kina żegna jednego z największych artystów w historii.
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Gojdź o pocałunku Kaczorowskiej i Rogacewicza: „Polacy nie lubią, jak ktoś jest szczęśliwy!”
Wspomniał też o BYŁYCH PARTNERACH...
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Goście dostali zaproszenia od Cichopek i Kurzajewskiego. Już mają WYMAGANIA!
Para przygotowała dla bliskich dwudniową zabawę.
Piotr Stramowski flirtuje z Joanną Opozdą?! Zdradził pikantne szczegóły!
Aktualności Polscy celebryci
Joanna Opozda Piotr Stramowski
Piotr Stramowski flirtuje z Joanną Opozdą?! Zdradził pikantne szczegóły!
Powiedział też, co myśli o tym jego OBECNA partnerka...
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
Ale plota! Polscy celebryci
Krzysztof Gojdź
165 tysięcy za lifting?! Krzysztof Gojdź zdradza prawdę o swojej „nowej twarzy”
"Albo nowy samochód, albo nowa twarz" – mówi lekarz gwiazd.
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Aktualności Polscy celebryci
Choroby Gwiazd Grażyna Torbicka
Grażyna Torbicka na premierze wspierała chorego Globisza. Aktor miał rozległy udar!
Przybył na wydarzenie z laską...
Symboliczne prezenty na rocznicę – jak podkreślić wspólne wspomnienia
Aktualności
Prezenty Rocznica ślubu
Symboliczne prezenty na rocznicę – jak podkreślić wspólne wspomnienia
Sprawdź, jak zorganizować rocznicę i co podarować!
Książę Harry świętuje 41. urodziny nie po królewsku? Zatrzymał się w Polsce, by zjeść FRYTKI
Aktualności
Książę Harry
Książę Harry świętuje 41. urodziny nie po królewsku? Zatrzymał się w Polsce, by zjeść FRYTKI
W drodze na Ukrainę odwiedził polski food truck.
Dżaga ujawnia prawdę na temat Dody: „Lubi teorie spiskowe!”
Polscy celebryci VIDEO Kozaczka
Doda Dżaga
Dżaga ujawnia prawdę na temat Dody: „Lubi teorie spiskowe!”
Przyjaciel wokalistka zdradził nam zaskakujące szczegóły!
 