U szczytu kariery usłyszała straszną diagnozę – nowotwór. Jak dziś wygląda Anastacia?

To ikona lat 90. Wszyscy znali jej przeboje.

Anastacia
/ 04.10.2025 /
Karolina T.
U .S. ROCK STAR ANASTACIA ARRIVES AT THE 52TH SONG FESTIVAL IN SANREMO.

Jak dziś wygląda Anastacia?

Przeboje. Anastaci na początku lat 2000. znał niemalże każdy.

 

17 września 2025 r. skończyła 55 lat. Jak dziś wygląda piosenkarka? Sprawdźcie!

 

US SINGER ANASTACIA SHOWS HER TATTOOS ON HER WAY TO ATTEND THE MTVEUROPE AWARDS CEREMONY IN FRANKFURT.

Anastacia, amerykańska wokalistka o niezwykle charakterystycznym, mocnym głosie. Jej przeboje, takie jak “I’m Outta Love” czy “Left Outside Alone”, na stałe wpisały się w kanon muzyki pop i rocka przełomu wieków.

 

Charyzma, energia sceniczna i niepowtarzalna barwa głosu sprawiły, że artystka szybko zdobyła serca polskich fanów. Jednak jej droga na szczyt nie była łatwa, musiała stawić czoła poważnym problemom zdrowotnym.

2005 MTV European Music Awards Lisbon - Press Room

Na początku XXI wieku, kiedy Anastacia znajdowała się u szczytu sławy, usłyszała dramatyczną diagnozę – rak piersi. W 2003 roku, w wieku zaledwie 34 lat, wokalistka poddała się operacji i rozpoczęła intensywne leczenie. Choroba zmusiła ją do przewartościowania życia, ale nie odebrała jej siły do dalszej walki ani pasji do muzyki.

Anastacia in Concert at Los Veranos de la Villa in Madrid - July 20, 2009

Niestety na tym problemy zdrowotne się nie skończyły. W kolejnych latach nowotwór nawracał – w 2013 roku ogłosiła, że nowotwór powrócił i musiała podjąć decyzję o radykalnym leczeniu. Przeszła wtedy podwójną mastektomię. Jak sama później przyznała, była to niezwykle trudna decyzja, ale pozwoliła jej odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Mimo problemów zdrowotnych Anastacia wróciła do koncertowania i z tym samym powerem, co wcześniej.

Jej kolejne albumy i trasy koncertowe udowodniły, że pasja i miłość do muzyki mogą być najlepszym lekarstwem.

 

W Polsce wokalistka regularnie koncertuje, a jej występy przyciągają tłumy fanów, którzy podziwiają nie tylko jej głos, ale i niezwykłą siłę charakteru.

