U szczytu kariery usłyszała straszną diagnozę – nowotwór. Jak dziś wygląda Anastacia?

Jak dziś wygląda Anastacia?

Anastacia, amerykańska wokalistka o niezwykle charakterystycznym, mocnym głosie. Jej przeboje, takie jak “I’m Outta Love” czy “Left Outside Alone”, na stałe wpisały się w kanon muzyki pop i rocka przełomu wieków.

Charyzma, energia sceniczna i niepowtarzalna barwa głosu sprawiły, że artystka szybko zdobyła serca polskich fanów. Jednak jej droga na szczyt nie była łatwa, musiała stawić czoła poważnym problemom zdrowotnym.