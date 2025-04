W studiu popłynęły łzy. TVN24 pokazywał tragedię w Smoleńsku na żywo – nikt nie był gotowy na te słowa

Nazwiska z listy czytane na zmianę

Do studia dotarła pierwsza, nieoficjalna lista pasażerów. Jarosław Kuźniar i Beata Tadla czytali ją na zmianę. Nie było tam patosu. Była cisza. Wzrok wbity w kartkę. Jedno nazwisko – i pauza. Drugie – i dłuższy oddech. Trzecie – głos się łamie.

To nie były tylko nazwiska. To byli konkretni ludzie. Widzowie znali ich z telewizji, z gazet, z życia publicznego. Prezydent RP, jego żona, dowódcy wojsk, ministrowie, biskupi, działacze społeczni. Polska elita. Każde nazwisko to był kolejny moment, w którym emocje stawały się trudniejsze do zniesienia.