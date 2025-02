Walentynki 2025. Oto najdłuższe związki w polskim show-biznesie. Z kim od lat żyje Dorota Wellman?

Robert Gawliński i Monika Gawlińska - są razem od ponad 40 lat

Poznali się podczas jednego z koncertów nowego zespołu Madame. Wówczas 17-letnia Monika była ich fanką:

„Oblałam fizykę na egzaminie komisyjnym. Rodzice za karę nie puścili mnie na festiwal do Jarocina. Słuchałam relacji w radiowej Trójce i nagle zabrzmiał głos, który totalnie mnie zaczarował, i muzyka, jakiej nigdy w Polsce nie było. Słuchałam tego numeru, nie wiedziałam, kto go śpiewa (…). Pod koniec wakacji koleżanka wyciągnęła mnie na koncert w Parku. Minęłam w drzwiach faceta i tak zaiskrzyło, że zrobiło mi się słabo. A potem ten sam facet stanął na scenie i zaśpiewał piosenkę, którą znałam z radia. Musiałam go poznać” – wspominała Monika Gawlińska w książce „Dzisiaj rozmawiamy o Pani”.

Potem Robert zaprosił Monikę na próbę zespołu i tak przez jakiś czas się spotykali. Niedługo później wyjechał w trasę koncertową…

„Roberta odpuściłam sobie, gdy pojechał w trasę. Przez dwa tygodnie nie mieliśmy kontaktu. Pomyślałam, że już się nie pojawi. I nagle dzwonek do drzwi. Otwieram, a to on. „Cześć. Zakochałem się”. Na co ja: „okej, rozumiem. W kim?”. „No w tobie” – odpowiedział Gawliński” – wspominała Monika Gawlińska.