Wendzikowska w szczerym wyznaniu: „Wmawiałam sobie, że moje dzieciństwo wcale nie było takie straszne”

Anna Wendzikowska o swoim dzieciństwie

Aktorka przyznała, że w jej domu nadużywano alkoholu, który po części był sprawcą całego zamieszania. Wendzikowska dopiero później zdała sobie z tego sprawę, że relacja z rodzicami i ich zachowanie było mocno z tym powiązane.

„Z pewnością duży wpływ miała na mnie też dynamika relacji między moimi rodzicami, a także to, że w naszym domu obecny był alkohol. Dopiero po latach zaczęłam zdawać sobie z tego sprawę i wyjmować to do świadomości” – powiedziała.