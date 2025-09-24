Wersow i Friz pojawili się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Co na to prawdziwi aktorzy?!
Swoją premierę miał wyjątkowy dokument „FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online”.
Podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych swoją premierę miał wyjątkowy dokument „FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online”, który opowiada o jednym z najgłośniejszych związków młodego pokolenia: Karola Wiśniewskiego, znanego jako FRIZ, oraz Weroniki Sowy, czyli Wersow.
Film to nie tylko zapis wspólnej drogi tej dwójki influencerów, którzy stali się ikonami internetu, lecz także próba uchwycenia fenomenu miłości w erze mediów społecznościowych. Kamera towarzyszy bohaterom od początków ich relacji aż po kulminacyjny moment, czyli ślub, który para niedawno wzięła, stając się jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich w Polsce.
Za reżyserię odpowiada Krystian Kuczkowski, twórca dobrze przyjętych dokumentów „Budda. Dzieciak ’98”, „Ania” oraz „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie”. Tym razem postanowił skierować kamerę ku nowemu pokoleniu bohaterów – ludzi, których popularność i codzienność nierozerwalnie łączy się z internetem.
25 września 2025
25 września 2025
