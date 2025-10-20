Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego! Jego przyjaciele wpadli na EKSTREMALNY pomysł

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!

Według informacji serwisu ŚwiatGwiazd, ślub Cichopek i Kurzajewskiego odbędzie się już w najbliższą sobotę. Jak zdradził znajomy pary z „Halo tu Polsat”:

„25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne ‚tak’. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają”.

Menedżer pary, Patryk Wolski, w rozmowie z Pudelkiem potwierdził, że para chce zachować szczegóły uroczystości dla siebie, choć podzieli się nimi z obserwatorami w mediach społecznościowych.

„Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem” – zaznaczył.

Czy nietypowy wieczór kawalerski to zapowiedź równie oryginalnego ślubu? Czy może para postanowiła zaskoczyć gości niekonwencjonalną oprawą uroczystości? Już wkrótce przekonamy się, jak wyglądać będzie ten długo wyczekiwany dzień.