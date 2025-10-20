times-dark
Kozaczek
Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego! Jego przyjaciele wpadli na EKSTREMALNY pomysł

Przyjaciele prezentera "Halo tu Polsat" zaskoczyli go nietypową atrakcją...

Maciej Kurzajewski
/ 20.10.2025 /
Marysia
wieczor-kawalerski-kurzajewski źródło Instagram

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!

Maciej Kurzajewski tuż przed ślubem z Katarzyną Cichopek postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wieczorem kawalerskim.

Prezenter wybrał miejsce, w którym nikt się nie spodziewał. Gdzie się bawił i co takiego zrobił?

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Piotr Bukowiecki, Edyta Herbuś, fot. Instagram.

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek szykują się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu.

Ślub pary zaplanowany jest na najbliższą sobotę, 25 października, ale zanim para stanie na ślubnym kobiercu, prezenter „Halo tu Polsat” postanowił pożegnać stan wolny w bardzo nietypowy sposób.

IMG_2674

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!

Podczas gdy większość panów młodych wybiera na swoją imprezę kawalerską modne kluby lub egzotyczne destynacje, Maciej Kurzajewski postawił na zupełnie inne rozwiązanie. Jak się okazało, jego wieczór kawalerski odbył się w… kopalni!

Prezenter pochwalił się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym widać, jak samochodem terenowym pokonuje ciemne tunele podziemnego kompleksu.

IMG_2675

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!

Kurzajewski nie krył zachwytu z powodu wyboru miejsca.

„Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły. Jacek & Julek to był kosmos. Wielkie dzięki panowie”

– napisał podekscytowany prezenter pod nagraniem z imprezy.

Choć dokładna lokalizacja nie została ujawniona, internauci spekulują, że mogła to być kopalnia gipsu i anhydrytu, która oferuje podobne atrakcje dla miłośników ekstremalnych wrażeń.

IMG_2677

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!

Według informacji serwisu ŚwiatGwiazd, ślub Cichopek i Kurzajewskiego odbędzie się już w najbliższą sobotę. Jak zdradził znajomy pary z „Halo tu Polsat”:

„25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne ‚tak’. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo ich wspierają”.

Menedżer pary, Patryk Wolski, w rozmowie z Pudelkiem potwierdził, że para chce zachować szczegóły uroczystości dla siebie, choć podzieli się nimi z obserwatorami w mediach społecznościowych.

„Kasia i Maciek, jak wielokrotnie wspominali w wywiadach, podzielą się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych swoim wyjątkowym wydarzeniem” – zaznaczył.

Czy nietypowy wieczór kawalerski to zapowiedź równie oryginalnego ślubu? Czy może para postanowiła zaskoczyć gości niekonwencjonalną oprawą uroczystości? Już wkrótce przekonamy się, jak wyglądać będzie ten długo wyczekiwany dzień.

IMG_2673

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!
IMG_2672

Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego!
