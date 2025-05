Wielki FINAŁ „Must Be The Music” coraz bliżej! Widzowie zadecydowali: Ci artyści powalczą o 250 tysięcy

Finaliści ,,Must be the Music"

Zaskoczeniem może być fakt, że ostatecznie to widzowie mieli ostatnie słowo. Choć jurorzy typowali m.in. duet Kuba i Kuba, Kajetana Wolasa czy zespół Hengelo, publiczność zdecydowała inaczej. Do finału przeszli: Dawid Dubajka

Zosia Karbowiak (dzięki „Dzikiej Karcie”)

Helena Ciuraba

Kuba i Kuba Już 16 maja widzowie poznają zwycięzcę nowej odsłony „Must Be The Music”. W puli jest aż 250 tysięcy złotych oraz – co często ważniejsze – realna szansa na karierę. Program w przeszłości otworzył drzwi m.in. zespołom LemON, Enej czy Piękni i Młodzi. Czy historia się powtórzy?