Willa Joanny Krupy w Kalifornii. Posiadłość gwiazdy zaskakuje stylem

Autor Klaudia

Powiew klasy i luksusu!

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi

Joanna Krupa od lat dzieli życie między Polskę a Stany Zjednoczone, a jej kalifornijski dom to miejsce, do którego wraca z największą przyjemnością. Willa modelki, położona wśród zieleni i cichej zabudowy Los Angeles, jest spełnieniem marzeń.

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi

Dom Joanny powstał w 1937 roku i zachował wyjątkowy klimat dawnych amerykańskich rezydencji z nutą hiszpańskiego stylu.

Najważniejszym punktem jest ogromny, jasny salon. Centralne miejsce zajmuje wielka granatowa sofa, która wygląda, jakby mogła pomieścić całą rodzinę i wszystkich znajomych.

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi

Wnętrze jest urządzone tak, by sprzyjało wyciszeniu: miękkie światło, naturalne kolory, obrazy i dekoracje dodające harmonii.

Przez duże okna wpada słońce, a widok na ogród sprawia, że salon łączy się z naturą niemal niezauważalnie.

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi

Choć wnętrza są piękne, prawdziwym skarbem posiadłości jest taras, który Joanna często pokazuje w mediach społecznościowych.

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi

Taras wygląda jak luksusowy wakacyjny zakątek: biała ściana z wbudowanym kominkiem, ogromne donice z bujną roślinnością, wygodne wiklinowe fotele i masa poduszek tworzą przestrzeń, którą trudno opuścić. To idealne połączenie elegancji i domowego ciepła.

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi

Willa Joanny Krupy jest nie tyle pokazem luksusu, co zaproszeniem do świata, w którym króluje harmonia, natura i prostota. To miejsce, które oddaje jej charakter.

Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi
Tak urządziła się w Kalifornii Joanna Krupa. Luksusowa willa to raj na ziemi
