Wysyp zakochanych par na premierze. Nie tylko Kaczorowska i Rogacewicz…
Zobaczcie zdjęcia.
W warszawskim Teatrze Garnizon Sztuki odbyła się premiera spektaklu „PRZYJACIELE / Le Mensonge”, która zamieniła listopadowy wieczór w wydarzenie pełne emocji i dobrego humoru. Publiczność miała okazję obejrzeć inteligentną, przewrotną komedię Floriana Zellera – jednego z najgłośniejszych współczesnych dramaturgów francuskich – która z niezwykłą lekkością obnażała ludzkie słabości i kruchość relacji.
Wśród gości zakochani Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.
Na scenie pojawiły się trzy prawdziwe małżeńskie duety: Agata Wątróbska i Janusz Chabior, Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała oraz Agnieszka Głowacka i Piotr Głowacki.
Na ściance zapozowały nie tylko wymienione wyżej pary, ale także kilka innych znanych w show-biznesie.