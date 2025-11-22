Nawigacja

Wysyp zakochanych par na premierze. Nie tylko Kaczorowska i Rogacewicz…

Autor Hanna Kuchlin

1/8 Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA
source: fot. AKPA

W warszawskim Teatrze Garnizon Sztuki odbyła się premiera spektaklu „PRZYJACIELE / Le Mensonge”, która zamieniła listopadowy wieczór w wydarzenie pełne emocji i dobrego humoru. Publiczność miała okazję obejrzeć inteligentną, przewrotną komedię Floriana Zellera – jednego z najgłośniejszych współczesnych dramaturgów francuskich – która z niezwykłą lekkością obnażała ludzkie słabości i kruchość relacji.

 

 

Wśród gości zakochani Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

2/8 Agata Wątróbska, Janusz Chabior
Agata Wątróbska, Janusz Chabior, fot. AKPA
source: fot. AKPA

Na scenie pojawiły się trzy prawdziwe małżeńskie duety: Agata Wątróbska i Janusz Chabior, Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała oraz Agnieszka Głowacka i Piotr Głowacki.

 

 

Na ściance zapozowały nie tylko wymienione wyżej pary, ale także kilka innych znanych w show-biznesie.

3/8 Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska
Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska, fot. AKPA
source: fot. AKPA
4/8 Janusz Chabior, Agata Wątróbska, Zuzanna Grabowska, Paweł Domagała
Janusz Chabior, Agata Wątróbska, Zuzanna Grabowska, fot. AKPA
source: fot. AKPA
5/8 Robert Górski, Monika Sobień-Górska
Robert Górski, Monika Sobień-Górska, fot. AKPA
source: fot. AKPA
6/8 Maciej Orłoś, Paulina Orłoś
Maciej Orłoś, Paulina Orłoś, fot. AKPA
source: fot. AKPA
7/8 Adam Sztaba, Agnieszka Dranikowska-Sztaba
Adam Sztaba, Agnieszka Dranikowska-Sztaba, fot. AKPA
source: fot. AKPA
8/8 Katarzyna Zielińska, Wojciech Domański
Katarzyna Zielińska, Wojciech Domański, fot. KAPIF
source: fot. KAPiF
