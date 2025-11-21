Nawigacja

Zając na premierze prezentuje odchudzoną sylwetkę. Niewiarygodna metamorfoza aktorki

Autor Maciej Lechociński

Aktorka przyciągnęła wszystkie spojrzenia fotoreporterów.

1/5 Aneta Zając czaruje w czerni 
Aneta Zając, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Aneta Zając pojawiła się na premierze spektaklu „Przyjaciele. Le Mensonge” w Garnizonie Sztuki. 

Aktorka miała na sobie czarny total look. Brawurowo połączyła czarną marynarkę w stylu oversize z małą czarną.

2/5 Aneta Zając czaruje w czerni 
Aneta Zając, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Naszą uwagę przyciągnęła przede wszystkim spektakularna sylwetka aktorki znanej z serialu „Pierwsza miłość”.

Aneta Zając w jednym z wywiadów podkreśliła, że zmieniła swoją dietę, ale przede wszystkim korzystała z usług dietetyka.

3/5 Aneta Zając czaruje w czerni 
Aneta Zając, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Aneta Zając w jednej z rozmów z Kozaczkiem podkreśliła, że stawia na rozsądny sposób odżywiania i umiarkowany wysiłek fizyczny. 

Podkreśliła jednak, że nie jest fachowcem w dziedzinie odchudzania i poleca wszystkim konsultacje ze specjalistami.

4/5 Aneta Zając czaruje w czerni 
Aneta Zając, fot. KAPIF.
source: fot. KAPIF.

Aneta Zając w modzie stawia na klasyczne połączenia i tym wygrywa. 

Czerń i prostota zawsze się obronią na czerwonym dywanie.

5/5 Aneta Zając czaruje w czerni 
Aneta Zając, fot. KAPIF.
source: fot. KAPIF.

Nam trudno było oderwać wzrok od boskiej stylizacji Anety Zając. 

A wy, co myślicie o styku aktorki? Popisała się dobrym gustem?

1 Komentarz
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze

O dłonie też T zęba dbać jak o twarz, a w kuchniach używać tejże c. Proszę e.

Odpowiedz
Najnowsze
Zobacz również
﻿