Zając na premierze prezentuje odchudzoną sylwetkę. Niewiarygodna metamorfoza aktorki
Aktorka przyciągnęła wszystkie spojrzenia fotoreporterów.
Aneta Zając pojawiła się na premierze spektaklu „Przyjaciele. Le Mensonge” w Garnizonie Sztuki.
Aktorka miała na sobie czarny total look. Brawurowo połączyła czarną marynarkę w stylu oversize z małą czarną.
Naszą uwagę przyciągnęła przede wszystkim spektakularna sylwetka aktorki znanej z serialu „Pierwsza miłość”.
Aneta Zając w jednym z wywiadów podkreśliła, że zmieniła swoją dietę, ale przede wszystkim korzystała z usług dietetyka.
Aneta Zając w jednej z rozmów z Kozaczkiem podkreśliła, że stawia na rozsądny sposób odżywiania i umiarkowany wysiłek fizyczny.
Podkreśliła jednak, że nie jest fachowcem w dziedzinie odchudzania i poleca wszystkim konsultacje ze specjalistami.
Aneta Zając w modzie stawia na klasyczne połączenia i tym wygrywa.
Czerń i prostota zawsze się obronią na czerwonym dywanie.
Nam trudno było oderwać wzrok od boskiej stylizacji Anety Zając.
A wy, co myślicie o styku aktorki? Popisała się dobrym gustem?
O dłonie też T zęba dbać jak o twarz, a w kuchniach używać tejże c. Proszę e.