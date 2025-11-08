Zofia Zborowska-Wrona

Zosia Zborowska-Wrona ponownie udowodniła, że nie boi się modowych eksperymentów. Na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty” w Teatrze 6. Piętro aktorka pojawiła się w niezwykle zmysłowej stylizacji. Postawiła na czarną satynową spódnicę i koronkowe body, które subtelnie odsłaniało brzuch i dekolt. Całość przełamała oversize’ową, skórzaną kurtką, nadając stylizacji rockowego pazura.