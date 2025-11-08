Zosia Zborowska jakiej nie znacie! Koronki, odkryty brzuch. Tak pokazała się na premierze
Aktorka zaskoczyła odważną stylizacją podczas premiery.
1 / 4
Zosia Zborowska-Wrona ponownie udowodniła, że nie boi się modowych eksperymentów. Na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty” w Teatrze 6. Piętro aktorka pojawiła się w niezwykle zmysłowej stylizacji. Postawiła na czarną satynową spódnicę i koronkowe body, które subtelnie odsłaniało brzuch i dekolt. Całość przełamała oversize’ową, skórzaną kurtką, nadając stylizacji rockowego pazura.
2 / 4
Zofia Zborowska-Wrona dobrała do looku szpilki w zwierzęcy wzór i delikatną biżuterię, a włosy upięła w luźny kok z wypuszczonymi kosmykami.
3 / 4
Jej look połączył elegancję z odrobiną nonszalancji.
4 / 4