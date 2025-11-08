Nawigacja

Zosia Zborowska jakiej nie znacie! Koronki, odkryty brzuch. Tak pokazała się na premierze

Autor ks

Aktorka zaskoczyła odważną stylizacją podczas premiery.

Zosia Zborowska jakiej nie znacie! Koronki, odkryty brzuch. Tak pokazała się na premierze

1 / 4

Zofia Zborowska-Wrona

Zosia Zborowska-Wrona ponownie udowodniła, że nie boi się modowych eksperymentów. Na premierze spektaklu „Wspaniałe horyzonty” w Teatrze 6. Piętro aktorka pojawiła się w niezwykle zmysłowej stylizacji. Postawiła na czarną satynową spódnicę i koronkowe body, które subtelnie odsłaniało brzuch i dekolt. Całość przełamała oversize’ową, skórzaną kurtką, nadając stylizacji rockowego pazura.

Zosia Zborowska jakiej nie znacie! Koronki, odkryty brzuch. Tak pokazała się na premierze

2 / 4

Zofia Zborowska-Wrona, Maria Winiarska

Zofia Zborowska-Wrona dobrała do looku szpilki w zwierzęcy wzór i delikatną biżuterię, a włosy upięła w luźny kok z wypuszczonymi kosmykami.

Zosia Zborowska jakiej nie znacie! Koronki, odkryty brzuch. Tak pokazała się na premierze

3 / 4

Zofia Zborowska-Wrona, Maria Winiarska

Jej look połączył elegancję z odrobiną nonszalancji.

Zosia Zborowska jakiej nie znacie! Koronki, odkryty brzuch. Tak pokazała się na premierze

4 / 4

Zofia Zborowska-Wrona, Andrzej Wrona
Najnowsze
Zobacz również
﻿