Jesienią tego roku na polskim rynku pojawi się GQ Poland – polska edycja najbardziej rozpoznawalnego na świecie magazynu o męskim stylu życia, modzie i luksusie, wydawanego na licencji Condé Nast. Za projekt odpowiada New Media Wave Publishing, należące do grupy mediowej New Media Wave.

Olivier Janiak opublikował zdjęcie z synami. Ależ chłopcy wyrośli!

Olivier Janiak naczelnym GQ Poland

Na czele redakcji stanie Olivier Janiak – dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w telewizji i prasie, który zamierza uczynić GQ Poland przestrzenią pełną autentycznych rozmów, śmiałych idei i inspirujących głosów. Magazyn dedykowany będzie mężczyznom, którzy oczekują od życia więcej, oraz ambitnym kobietom poszukującym wglądu w męską perspektywę.

Olivier Janiak pokazał niepokojący filmik ze SZPITALA! Nie wygląda to dobrze…

Marka GQ, która narodziła się w 1931 roku w Nowym Jorku, dziś jest globalnym autorytetem w świecie stylu, kultury i luksusu. Na kultowych okładkach magazynu pojawiali się m.in. George Clooney, Timothée Chalamet czy BTS, a flagowe wydarzenie tytułu – Men of the Year – uznawane jest za jeden z najważniejszych kulturalnych eventów w każdym kraju, w którym GQ jest obecne. Polska edycja dołącza do prestiżowej rodziny obejmującej m.in. USA, Wielką Brytanię, Japonię, Koreę, Włochy, Bliski Wschód czy Tajlandię, powiększając globalną społeczność GQ do 20 rynków.

Od lat na polskim rynku brakowało medium w kategorii premium, które nie tylko inspiruje, ale też daje nadzieję oraz poczucie, że w szybko zmieniającym się świecie jest miejsce na ważne pytania i mądre odpowiedzi – mówi redaktor naczelny, Olivier Janiak.

Olivier Janiak świętuje 21. rocznicę ślubu: „Okoliczności są trudne, nie łatwo się cieszyć życiem, kiedy…”

„GQ Poland wypełni tę lukę poprzez magazyn, jakościowy serwis internetowy, a także cały wachlarz nowoczesnych form komunikacji: od wideo, przez podcasty, po liczne eventy i spotkania z odbiorcami. Wszystko z myślą o tych, którzy cenią klasę, głębię i styl” – dodaje Janiak.

Podkreślił, że pojawienie się GQ w Polsce to spełnienie jego marzeń jako dziennikarza, i poszukującego wartościowych idei faceta, ojca:

Myślę, że dotyczy to także wielu świadomych siebie mężczyzn, którzy na rynku prasy od lat nie mieli dedykowanego im magazynu – inspirującego medium, pełnego zaskoczeń, zachwytów, porad, sugestii, wskazówek i wreszcie odpowiedzi na ważne pytania o miejsce nas, mężczyzn we współczesnym świecie. Panowie nie mieli swojej społeczności, swojego miejsca. Taki właśnie, rozbudowany, wielopłaszczyznowy koncept, z redakcją otwartą na ludzi, blisko czytelnika, zamierzamy zaproponować – podsumowuje Olivier Janiak.

GQ Poland zadebiutuje jednocześnie wersji drukowanej i online, z mocnym naciskiem na narrację w mediach społecznościowych, oryginalne materiały wideo, wysokiej jakości fotografię i inspirujące sylwetki. Obok tematów krajowych poruszać będzie kwestie międzynarodowe – od trendów globalnych, przez geopolitykę, po kulturę – dążąc do tego, by stać się wyrazistym, nowoczesnym i globalnie rezonującym głosem Europy Środkowej.

„Cieszymy się, że GQ pojawi się Polsce dzięki współpracy z New Media Wave Publishing. Wejście na ten rynek jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne, oryginalne i wiarygodne treści” – mówi Christiane Mack, Chief Content Operations Officer w Condé Nast. „To krok, który nie tylko poszerzy cyfrowy autorytet GQ, ale także stworzy nową relację między tytułem z najwyższej półki a publicznością gotową na więcej.”

New Media Wave Publishing jest częścią grupy mediowej New Media Wave, wydawcy serwisów kozaczek.pl, papilot.pl, zeberka.pl, supermamy.pl i ckm.pl.