Łukasz Gesek, znany z przeboju „Na koncercie w dyskotece” od wielu lat jest blisko ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. W sierpniu wokalista przeszedł badania podczas, których wykryto u niego guza w żołądku. Choć lekarze uspokajali, że nie jest to nowotwór złośliwy, konieczna okazała się operacja.

Wykryto mi na żołądku guza, prawdopodobnie jest to rzadko spotykana choroba GIST. Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów. Zostałem w szpitalu, aby usunąć endoskopowo 1,5 cm polipa na żołądku, jednak okazało się, że jest to większy guz, osadzony głębiej w żołądku. Czeka mnie kolejny zabieg, tym razem inną metodą — napisał muzyk.

Doda miażdży znanego eks. Wypomniała mu kupione dyplomy! „Totalny obciach!”

Na początku września Łukasz Gesek informował, że endoskopowo usunięto mu polipa, jednak badania wykazały, że zmiana była znacznie głębsza i poważniejsza. Dlatego konieczny był kolejny zabieg, tym razem operacyjne usunięcie fragmentu żołądka.