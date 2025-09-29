Gwiazda disco polo walczy o zdrowie. Trafił do szpitala
To guz!
Łukasz Gesek, znany z przeboju „Na koncercie w dyskotece” od wielu lat jest blisko ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. W sierpniu wokalista przeszedł badania podczas, których wykryto u niego guza w żołądku. Choć lekarze uspokajali, że nie jest to nowotwór złośliwy, konieczna okazała się operacja.
Wykryto mi na żołądku guza, prawdopodobnie jest to rzadko spotykana choroba GIST. Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów. Zostałem w szpitalu, aby usunąć endoskopowo 1,5 cm polipa na żołądku, jednak okazało się, że jest to większy guz, osadzony głębiej w żołądku. Czeka mnie kolejny zabieg, tym razem inną metodą — napisał muzyk.
Na początku września Łukasz Gesek informował, że endoskopowo usunięto mu polipa, jednak badania wykazały, że zmiana była znacznie głębsza i poważniejsza. Dlatego konieczny był kolejny zabieg, tym razem operacyjne usunięcie fragmentu żołądka.
Czekam na zabieg. Jestem pozytywnie nastawiony. Wszyscy lekarze oceniają mój stan jako dobry i rokują, że w moim przypadku, po wycięciu tego guza będzie po sprawie… Oczywiście obserwacja onkologiczna i badania już będą mi towarzyszyć dłuższy czas, ale jest ok — napisał gwiazdor disco polo na swoim profilu na Facebooku.
Łukasz Gesek nie ukrywa, że jego historia powinna być przestrogą dla innych. Guz wykryto u niego wyłącznie dzięki rutynowym badaniom, ponieważ wcześniej nie miał żadnych objawów.
Nie chcę wprowadzać zamieszania, ale chciałbym przestrzec, że ważna jest profilaktyka i badania. Nie miałem żadnych objawów. Badania takie jak: gastroskopia czy kolonoskopia, być może nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto je zrobić, choćby dlatego, żeby wyeliminować poważniejsze następstwa, zwłaszcza po 40 roku życia. Tak samo jest z zawałami — napisał.
Artysta wspomniał również o chorobach w swojej rodzinie, a w szczególności o zawałach, przy tym zachęcił do regularnych badań i profilaktyki kardiologicznej:
Moja rodzina jest obciążona zawałami, choć prowadzimy zdrowy tryb życia. Na szczęście w dzisiejszych czasach, możemy to kontrolować przez częste badanie krwi i leki korygujące. Warto robić badania profilaktyczne, dlatego z tego miejsca zachęcam do zainteresowania się tematem swojego zdrowia- zakończył wpis.
