Objawy wydawały się banalne – zwykła chrypka, zmęczenie, ból gardła. Lekarz odesłał go do domu z antybiotykiem. Prawda okazała się brutalna: nowotwór. Maciej Jachowski opowiedział o swojej walce z rakiem, by pomóc innym nie przegapić pierwszych sygnałów.

Maciej Jachowski, znany m.in. z roli Irka w „M jak miłość”, przez wiele miesięcy zmagał się z narastającymi dolegliwościami. Zaczęło się niewinnie – od chrypki i zmęczenia, które uznał za przeziębienie. Gdy pojawiły się kolejne objawy – szczypanie języka, krwawienie, problemy z połykaniem – poszedł do lekarza. Usłyszał, że to nic poważnego.

Lekarze przez wiele tygodni przepisywali antybiotyki, bagatelizując coraz bardziej niepokojące symptomy. Przez rok nikt nie postawił trafnej diagnozy.

Po wielu miesiącach bez poprawy Maciej Jachowski postanowił walczyć dalej i nie odpuszczać. Dopiero konsultacje ze specjalistami doprowadziły do trafnej diagnozy: rak gardła. Nie obyło się bez terapii i operacji, ale dzięki szybkiej reakcji na dalszym etapie – leczenie okazało się skuteczne. W maju 2024 roku aktor mógł wreszcie odetchnąć.

„Dziś mogę powiedzieć: wygrałem” – poinformował fanów, dodając, że ostatnie badania nie wykazały już żadnych komórek nowotworowych.

Dzięki swojej historii Maciej Jachowski chce zwrócić uwagę na poważny problem: bagatelizowanie objawów przez lekarzy i przez samych pacjentów. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że warto zasięgnąć drugiej, a nawet trzeciej opinii.

Niepokojące objawy mogą nie mieć jednoznacznych przyczyn, ale – jak pokazuje jego przypadek – mogą też wskazywać na coś znacznie poważniejszego.

Aktor regularnie dzieli się swoją historią w mediach społecznościowych. Nie tylko informuje, jak wyglądało jego leczenie, ale też wspiera osoby w podobnej sytuacji. Dzięki swojej otwartości pomógł już wielu osobom, które po przeczytaniu jego relacji zdecydowały się nie ignorować pierwszych objawów.

Dla wielu jego przykład to dziś sygnał: „Nie lekceważ. Badaj się. Słuchaj swojego ciała”.