Czy na śniadanie wielkanocne można założyć jeansy i t-shirt? Zdaniem Ireny Kamińskiej-Radomskiej – absolutnie nie. Znana mentorka z „Projektu Lady” wyjaśniła, jak wypada się ubrać, żeby nie popełnić świątecznego faux pas.

Irena Kamińska-Radomska PRZESTRZEGA przed TYM zachowaniem na cmentarzu!

Wielkanoc z klasą. Irena Kamińska-Radomska zdradza, jak się ubrać, żeby nie popełnić faux pas

Irena Kamińska-Radomska po raz kolejny przypomina Polakom, że elegancja i święta idą w parze. Niezależnie od tego, czy szykujemy się na święcenie pokarmów, czy rodzinne śniadanie – warto zadbać o odpowiedni strój. I nie, nie chodzi tu o modowe trendy, a zwykły szacunek do innych.

W domu chciałoby się przebywać w stroju na absolutnym luzie, typu dżinsy i podkoszulek, ale na śniadaniu wielkanocnym nie można sobie na to pozwolić – ostrzega w rozmowie z Plejadą.

Ekspertka rozwiewa też wątpliwości co do formy – elegancja nie musi oznaczać smokingu czy wieczorowej sukni. Wystarczy schludność, klasa i odrobina wysiłku. Dla panów – minimum to koszula i marynarka. Krawat? Może być, ale nie musi. Dla pań – sukienka wizytowa, elegancka bluzka lub klasyczna marynarka.

TYLKO U NAS! Irena Kamińska-Radomska MIAŻDŻY Krzysztofa Rutkowskiego: „Psuje syna!” (WIDEO)

Dobrze by było, żeby ten szczebel dress code’u był dość wysoki, najlepiej wizytowy – tłumaczy ekspertka.

A co z osobami, które traktują święta jedynie jako tradycję? Według specjalistki od dobrego wychowania – zasady są dla wszystkich takie same. Goście powinni się dostosować do gospodarzy, także strojem.

Nawet jeśli ktoś nie chodzi do kościoła, to powinien uszanować atmosferę i zasady panujące w danym domu – mówi wprost.

Wielka Sobota to dla wielu symboliczny moment – wędrówka z koszyczkiem. Zdaniem mentorki z „Projektu Lady” również wtedy warto się ubrać z klasą. I nie ma znaczenia, czy święcenie odbywa się w środku, czy przed kościołem.

– Strój powinien być odświętny, tak jak na każdej mszy – podkreśla.

Irena Kamińska-Radomska o księżnej Kate i jej chorobie. „Może motywować każdego człowieka” (WIDEO)

Choć coraz częściej widujemy święta w wersji „na luzie”, Irena Kamińska-Radomska apeluje o powrót do elegancji – nie z powodu mody, a z szacunku do bliskich, tradycji i samego siebie. Więc jeśli planujesz usiąść do wielkanocnego stołu w dresie, przemyśl to jeszcze raz.