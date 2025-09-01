Irena Kamińska-Radomska jest ekspertką od stylu, savoir-vivre’u i wystąpień publicznych. Chętnie wypowiada się na tematy związane z etykietą oraz stylem osób publicznych. Tym razem dostało się pokoleniu gen Z.

Irena Kamińska-Radomska punktuje Martę Nawrocką: „To nie podkreśla jej urody!”

Irena Kamińska-Radomska krytykuje pokolenie gen Z. Nieźle dostało się dorosłym!

Podczas rozmowy z portalem Kozaczek.pl Irena Kamińska-Radomska nie omieszkała w krytycznych słowach posumować młode pokolenie i zmian, jakie zaszły w przestrzeni publicznej przez ostanie lata. Jak udało jej się zauważyć:

Jeżeli chodzi o słowa, to jest coraz gorzej w tej chwili. Do sfery publicznej przeniknęły nawet wulgaryzmy, co jest bolesne – zdradziła, że smutkiem.

Irena Kamińska-Radomska odpowiada Wolińskiemu na krytykę o karmieniu piersią! „Czy ktoś z nas je w łazience?!”

Zwróciła uwagę na, to że kiedyś mówiono ’’językiem nieparlamentarnym’’ , a dziś w parlamencie ciężko o kulturę słowa. Chodź obecnie krytycznie patrzy na nadchodzące zmiany, to jednak nie potrafi winić pokolenia Z.

Jestem bardzo daleka od krytykowania pokolenia Z czy jeszcze młodszych o brak manier. Ktoś powinien przekazać, a nawet ukształtować charaktery, natomiast tego nie ma – przyznaje.

Jej zdaniem za brak dobrych wzorców, powinno obarczyć się dorosłych, a nie młodzież, która nie otrzymała od nich dobrego wychowania. Największy problem jest jednak w tym, że nie ma prawdziwych autorytetów:

Brakuje tych autorytetów, a jeżeli ktoś kogoś takiego wybiera na wzór, to tak naprawdę nie powinien być obdarzony takim mianem – mówi Irena Kamińska-Radomska

Irena Kamińska-Radomska rozczarowana postawą księżnej Kate. Chodzi o Igę Świątek!

W jej ocenie młodzi obecnie coraz częściej inspirują się osobami z mediów społecznościowych, które nie zawsze prezentują dobre wartości:

„To są ludzie znani, bo są znani. Młode dziewczyny chętnie zostałyby influencerkami. Takie osoby mają miliony ‚followersów’ i zarabiają miliony. To zdecydowanie nie są dobre wzorce” – mówi zmartwiona Irena Kamińska-Radomska.

Cały wywiad zobaczysz poniżej: