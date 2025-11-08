Joanna Krupa to jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show-biznesu. Modelka zaskoczyła fanów na swoim Instastories, świętując urodziny pierwszego męża. Tylko spójrzcie, jak bardzo się zmienił!

Joanna Krupa: kariera i związki

Joanna Krupa to znana modelka i osobowość telewizyjna, która od lat odnosi sukcesy nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Od wielu lat jest również jurorką w programie „Top Model”, w którym zdobyła ogromną sympatię widzów.

Choć w życiu zawodowym nie może narzekać na brak sukcesów, to w miłości miała nieco mniej szczęścia. Krupa ma za sobą dwa małżeństwa. Jej pierwszym mężem był Romain Zago, właściciel klubu w Miami, którego poznała właśnie tam. Para pobrała się 13 czerwca 2013 roku w Kalifornii, jednak ich małżeństwo nie przetrwało — rozwiedli się w 2017 roku.

Drugim mężem Joanny był Douglas Nunes, amerykański biznesmen. Poznali się w 2017 roku podczas spaceru, a Nunes – jak wspominała Krupa – nie wiedział wtedy, że jest sławną modelką. Między nimi szybko zaiskrzyło, w marcu 2018 roku się zaręczyli, a już w lipcu tego samego roku wzięli ślub w Krakowie. Rok później na świat przyszła ich córka Asha-Leigh, która dziś ma już sześć lat.

Po pięciu latach małżeństwa para rozstała się, a rozwód sfinalizowano w październiku 2023 roku. Modelka w wywiadach przyznawała, że mimo różnic charakterów stara się utrzymywać dobre relacje z byłym mężem — głównie ze względu na dobro córki.

„Pozwalam na to, żeby były mąż wciąż był obecny, by dziecko nie odczuło rozstania. Dla mojego zdrowia to nie jest łatwe, ale robię to dla niej” – wyznała Krupa.

Choć z drugim mężem kontakt utrzymuje głównie ze względu na dziecko, to z pierwszym relacja wygląda zupełnie inaczej.

Joanna Krupa baluje na urodzinach byłego męża

Joanna opublikowała na Instastories serię nagrań z imprezy urodzinowej Romaina Zago. Modelka bawiła się w gronie znajomych i byłego męża, dodając do filmiku z nim wymowny podpis:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Rozwód nie oznacza, że przyjaźń nie może trwać!

Jak widać, mimo że od rozwodu minęło już kilka lat, Joanna i Romain wciąż pozostają w przyjacielskich stosunkach. Zresztą sam Zago niegdyś mówił: „Absolutnie wierzę w przyjaźń po rozwodzie” — i wygląda na to, że dotrzymuje słowa.