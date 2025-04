Julia von Stein, czyli gwiazda stacji TTV oraz influencerka ma za sobą trudne miesiące. W tym czasie nie udzielała się w mediach, a po dłuższej przerwie wreszcie zabrał głos. Celebrytka zdobyła się na szczere wyznania i przyznała się do problemów zdrowotnych oraz odniosła się do nowego etapu w swoim życiu, gdzie postanowiła w pewien sposób odciąć się od rodziców.

Julia Von Stein otwiera się na temat choroby i relacji z rodzicami

Julia von Stein zdobyła popularność i sympatię widzów dzięki udziałowi w takich programach jak „Królowe życia” czy „Diabelnie boskie”. To właśnie tam dzieliła się swoją codziennością i prowadzeniem rodzinnego biznesu pogrzebowego. Poza tym celebrytka zaczęła aktywnie działać w social mediach, jednak w pewnym momencie zawiesiła swoją internetową działalność.

Teraz po kilku miesiącach nieobecności Julia wreszcie przerwała milczenie i zdradziła, że od jakiegoś czasu mierzy się z problemami zdrowotnymi. Podzieliła się również tym, że jej nagła utrata wagi, to również skutek uboczny choroby. Choć nie przyznała wprost, z czym się mierzy, to dała do zrozumienia, że nie jest jej łatwo.

Kiedyś w jakimś wywiadzie wspomniałam o tym, że jako młoda dziewczyna byłam bardzo poważnie chora i niestety było podejrzenie, że mam nawrót mojej choroby. Słuchajcie, to były dla mnie bardzo ciężkie kilka miesięcy. Wspominam o tym tylko dlatego, że chcę być z wami szczera. Ja właśnie nie gram, tylko właśnie jestem prawdziwa z wami i nie chcę tego ukrywać, ponieważ sami widzieliście, że ze mną dzieje się coś złego. Widzieliście i pisaliście ”Julia, co się dzieje, strasznie schudłaś”. Nie kochani, to nie była żadna dieta, to po prostu były problemy zdrowotne. Dalej się badam, ale jest już coraz lepiej – wytłumaczyła Julia von Stein na Instastories.

Celebrytka przy okazji odniosła się do komentarzy internautów, którzy zasugerowali jej, że odcięła się od rodziców. I to prawda, Julia poczyniła duży krok, odcinając się od nich finansowo i okazuje się, że dzięki temu ich relacja jest jeszcze lepsza.

Dorosłam do tego, żeby odciąć się od rodziców finansowo. Bardzo ciężko mi się pracowało w tamtym momencie, a musiałam, żeby się utrzymać i dawać z siebie 1000%, a czasem ciężko jest dać chociaż 10%. Ale jestem odcięta od rodziców. Bardzo ich kocham i szanuję, wierzę, że z tego też powodu, że każdy robi na swój rachunek, poprawił nam się kontakt – wyznała celebrytka.

Julia von Stein zdradziła również, że poza perypetiami zdrowotnymi, zakończeniem uciążliwego remontu i poukładaniu spraw z rodzicami, międzyczasie wzięła udział w pewnym programie, którego efekty zobaczymy już niebawem.

Zaliczyłam powrót do telewizji, o czym mogę już wam powiedzieć. Już niedługo będziemy się widzieć w Polsacie – wyznała.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!