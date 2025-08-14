Pierwszy tydzień w roli pierwszej rodziny za nimi, ale życie Marty i Karola Nawrockich zdecydowanie nie zwolniło tempa. W piątkowe popołudnie pierwsza dama wybrała się z najmłodszą córką na zakupy, a towarzyszyła im obstawa Służby Ochrony Państwa. W centrum uwagi znalazła się jednak nie nowa biżuteria czy torby z prezentami, a… ogromny pluszak, z którym dziewczynka przyjechała.

Minął dopiero tydzień od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, a jego rodzina zdążyła już przyciągnąć obiektywy fotoreporterów w zupełnie nowej codzienności. Choć docelowo mają zamieszkać w Pałacu Prezydenckim, na razie urządzają się w Belwederze.

Jednym z punktów na liście „spraw do załatwienia” były zakupy. Marta Nawrocka pojawiła się w warszawskiej galerii handlowej w towarzystwie najmłodszej córki Kasi. Panie podjechały państwową limuzyną, a podczas wizyty cały czas towarzyszyli im funkcjonariusze SOP.

Jeszcze zanim weszły do środka, uwagę przechodniów i fotoreporterów przykuł szczegół, który trudno było przeoczyć — gigantyczny pluszowy Stitch, bohater animacji Disneya. Maskotka była tak duża, że dziewczynka mogła ją ledwo objąć, a na zakupy musiała zostawić ją w aucie.

Pierwszym przystankiem był sklep z zabawkami, gdzie mama i córka przeglądały półki, by ostatecznie wyjść z torbą pełną klocków Lego. Następnie udały się do jubilera, gdzie pierwsza dama długo oglądała witryny, przymierzając m.in. imponujące kolczyki. Ostatecznie jednak zdecydowała się na zakup niewielkiego, czarnego etui.

Całe wyjście trwało zaledwie kilkadziesiąt minut, ale zdjęcia z tej wizyty błyskawicznie obiegły sieć. I choć można by się spodziewać, że to eleganckie dodatki pierwszej damy będą głównym tematem, tym razem show skradł… ogromny, niebieski pluszak.