Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zakończeniu obserwacji psychiatrycznej Mieszka R. 22-letniego studenta podejrzanego o brutalne zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Mężczyzna przez cztery tygodnie przebywał w zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu, gdzie biegli oceniali jego stan psychiczny.

Oczekujemy na opinię biegłych psychiatrów po przeprowadzonej obserwacji – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba.

Policja publikuje film z zatrzymania Mieszka R. Tak zachowywał się w celi

Co dalej z Mieszkiem R.?

Po zakończeniu badań podejrzany ma zostać przewieziony do aresztu śledczego w Radomiu. Wobec Mieszka R. nadal obowiązuje tymczasowy areszt, który w sierpniu został przedłużony o kolejne sześć miesięcy, bo do połowy lutego 2026 roku.

Do tragedii doszło na początku maja. 22-letni student Wydziału Prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią portierkę, która zamykała drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta zginęła na miejscu. Na pomoc ruszył 39-letni pracownik Straży Uniwersyteckiej, który również został zaatakowany i ciężko ranny trafił do szpitala.

To on był sprawcą brutalnego mordu na UW! 22-letni Mieszko R. pochodzi z rodziny prawniczej (FOTO)

Na szczęście dzięki szybkiej reakcji udało się zatrzymać napastnika. W akcji pomógł funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa (SOP), który był obecny na terenie kampusu. Udzielił wsparcia interweniującym pracownikom Straży Ochrony Uniwersyteckiej oraz udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej rannemu strażnikowi. Funkcjonariusz SOP znajdował się w pobliżu, ponieważ w tym samym czasie na uczelni odbywał się wykład ówczesnego ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara.

Teraz śledczy czekają na opinię biegłych psychiatrów. To właśnie ona zadecyduje, czy Mieszko R. zostanie uznany za poczytalnego w chwili ataku i stanie przed sądem, czy też trafi na leczenie psychiatryczne.

Znajomi napastnika z UW, Mieszka R. ujawniają: „Kolekcjonował broń, uczęszczał na kryminalistykę”