Choć na czerwonym dywanie promienieje uśmiechem, w życiu prywatnym przechodzi trudny czas. Jak ustalili dziennikarze Pudelka, popularna aktorka zdecydowała się zakończyć swoje 16-letnie małżeństwo z mężem, z którym wychowuje trzech synów. To ona pierwsza złożyła pozew – a kolejne rozprawy mają odbyć się już w listopadzie.

Koniec miłości po 16 latach. Gwiazda „Odwilży” złożyła pozew o rozwód

W polskim show-biznesie trwa prawdziwa fala rozstań. Po głośnych rozwodach Marcina Rogacewicza, Sylwii i Akopa Szostaków czy Marianny i Łukasza Schreiberów, teraz do tego grona dołącza kolejna znana para.

Jak ustalili dziennikarze, Katarzyna Wajda, gwiazda serialu „Odwilż”, złożyła pozew rozwodowy po 16 latach małżeństwa z Mateuszem Wajdą, wnukiem artysty Leszka Wajdy i młodszego brata legendarnego reżysera Andrzeja Wajdy.

Para poznała się jeszcze podczas studiów i przez lata uchodziła za jedno z bardziej zgranych małżeństw w świecie filmowym. Wspólnie wychowują trzech synów: Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca.

W ostatnich dniach aktorka pojawiła się na premierze serialu „Odwilż”, gdzie zachwyciła fotoreporterów odważną stylizacją i promiennym uśmiechem. Nikt nie spodziewał się, że w jej życiu prywatnym toczy się tak trudny etap.

Według informacji, do których dotarli dziennikarze, sąd czeka obecnie na zwrot akt z Sądu Apelacyjnego, co może oznaczać, że jedna ze stron złożyła środek odwoławczy. Kolejna rozprawa ma się odbyć w listopadzie.

Mateusz Wajda jest operatorem filmowym i producentem. Studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz ukończył Wydział Operatorski w Szkole Filmowej w Łodzi.

Choć żadna ze stron nie zdecydowała się na oficjalny komentarz, fani aktorki nie kryją zdziwienia. W mediach społecznościowych Wajdy wciąż można zobaczyć rodzinne zdjęcia sprzed lat — z czasów, gdy wydawało się, że nic nie jest w stanie ich rozdzielić.