Od pokoleń tworzymy wędliny według rodzinnych receptur – naturalne, aromatyczne i przygotowywane z sercem. Nasze produkty to gwarancja najwyższej jakości i świeżości, którą poczujesz już przy pierwszym kęsie! – czytamy na stronie firmy.

Wędliny z Jedliny to rodzinna firma specjalizująca się w produkcji tradycyjnych polskich wędlin. Marka znana jest z różnorodnego asortymentu – od kiełbas i wędlin po starannie dobrane zestawy delikatesowe. Zbudowana na pasji, rzemiośle i rodzinnej tradycji, firma zyskała lojalną bazę klientów, którzy cenią autentyczność i jakość.

Niedawno firma znalazła się jednak w centrum uwagi z niefortunnego powodu – pojawiły się doniesienia o nieuczciwej konkurencji , która próbowała zaszkodzić reputacji firmy poprzez wprowadzające w błąd treści.

W ostatnich miesiącach firma zyskała znaczną popularność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie i TikToku . Właściciele dzielą się tam kulisami procesu produkcyjnego, wyjaśniają, jak powstają różne wędliny i komunikują się bezpośrednio z rozwijającą się społecznością internetową. Jednak nie wszystkie medialne odzewy są pozytywne.

Wędliny z Jedliny walczą z nieuczciwą konkurencją

Na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym widzowie zostali poinformowani o oszustwie ze strony konkurencji, zazdrosnej o rosnącą popularność firmy. Jak się okazuje, w sieci pojawia się coraz więcej nagrań atakujących firmę.

Taka pani nagrała filmik, w którym robi test na obecność azotynów w naszych wędlinach, i pokazała, że wsadziła takiego druta w naszą kaszankę. Wyświetliło się na czerwono, że jest pełno azotynów – tragedia, w ogóle najgorzej, gorzej być nie mogło!

A wiecie, co jest najlepsze? Nasza kaszanka jest zrobiona na zwykłej soli, więc nie ma możliwości, żeby występował w niej azotyn sodu.

Ta pani zrobiła to po prostu chińskim sprzętem, który można kupić na Temu, i mierzyła nim nasze wędliny, które mają normalnie atesty – wszystko jest potwierdzone przez weterynarię – słyszymy.

Co jest szczególnie perfidne to fakt, że konkurencja kupowała wędliny do testów na fakturę, by móc je sobie odliczyć od kosztów. Obserwujący natychmiast rozpoczęli ogłaszać swoje wsparcie dla firmy.

Ja po prostu nie wierzę w to, że konkurencja chce w taki sposób mnie zniszczyć, wymyślając różne profile. To są po prostu konta bez żadnych treści, założone tylko po to, żeby mnie zniszczyć. Nic więcej nie wnoszą.

Warto dodać, że nagranie konkurencji po aferze, która się rozpętała, zniknęło z sieci.

