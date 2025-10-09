Kuba Wojewódzki przez lata nazywany był „najstarszym kawalerem w Polsce”. Teraz sam postanowił zaskoczyć wszystkich. W najnowszym odcinku swojego programu ogłosił, że wziął ślub i to nie z byle kim. Wreszcie wiadomo, kim jest kobieta, która skradła jego serce.

Kuba Wojewódzki ogłosił, że się ożenił! Teraz wyszło, kto jest jego żoną

Kuba Wojewódzki od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce, a jego życie prywatne zawsze budziło emocje. Znany z ciętego języka i ironicznego dystansu do instytucji małżeństwa, wielokrotnie powtarzał, że „ślub to nie jego bajka”. Tym bardziej sensacyjne okazało się jego ostatnie wyznanie w programie „Kuba Wojewódzki Show”.

Wojewódzki podczas nagrania zaskoczył zarówno widzów, jak i zaproszonych gości. W pewnym momencie wyznał, że… ożenił się. Pokazał też złotą obrączkę, czym natychmiast rozpalił internetowe dyskusje. Fani nie byli pewni, czy to żart, prowokacja czy faktyczne ogłoszenie zmiany stanu cywilnego.

„Postanowiłem pójść za przykładem młodszych kolegów i się ożenić. Też chciałem mieć swoje pięć minut po ślubie Friza i Wersow” – miał żartować na antenie.

Choć w pierwszej chwili wielu uznało to za kolejny medialny chwyt, szybko okazało się, że tym razem dziennikarz nie żartował.

Według informacji portalu Duzascena.pl, wybranką Kuby Wojewódzkiego jest Żaneta Rosińska, znana widzom TVN pogodynka. 35-latka od lat pojawia się na ekranie, a wcześniej próbowała swoich sił w modelingu i w programie Top Model.

Jak twierdzi serwis, para miała poznać się właśnie na korytarzach TVN, a między nimi od razu zaiskrzyło. Z biegiem czasu ich relacja przerodziła się w coś poważnego.

Co ciekawe, fani szybko dopatrzyli się nowych szczegółów. Rosińska już od kilku tygodni nosi złotą obrączkę, a jej wpisy w mediach społecznościowych tylko podsycają plotki.

Mój mąż i ja postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy kłaść się spać źli na siebie. Nie śpimy od soboty – napisała niedawno na Instagramie, wywołując lawinę komentarzy.

Choć Kuba nigdy nie ukrywał, że nie jest zwolennikiem ślubów, jego znajomi twierdzą, że przy Żanecie naprawdę się zmienił. Dziennikarz miał wreszcie spotkać kobietę, która „potrafi go rozbroić” i która, jak podają media, doskonale rozumie jego poczucie humoru.

Czy tym razem to prawdziwa miłość, a nie kolejny medialny żart? Na razie oboje nie zabrali głosu, a internauci z niecierpliwością czekają na wspólne zdjęcie pary.