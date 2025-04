Od początku swojej działalności Lexy C. nie ukrywała, że wiara odgrywa w jej życiu bardzo ważną rolę. Otwarcie deklaruje swoje przywiązanie do wartości religijnych, a także nie waha się komentować postaw innych influencerek m.in. wyrażając krytykę wobec obecności w serwisie OnlyFans. Teraz postanowiła poruszyć temat niezwykle osobisty, swoje życie intymne.

Lexy C. żartuje sobie z ZATRZYMANIA na TikToku: „Nie spędziłam nocy w celi”

Podczas niedawnej rozmowy w podcaście FOMO, Lexy opowiedziała o swoich dotychczasowych związkach oraz o tym, jak dziś postrzega przeszłe decyzje dotyczące życia seksualnego.

Lexy C. po raz pierwszy o zatrzymaniu! Ujawnia kulisy dramatu: „W najgorszym wypadku grozi mi areszt na 3 miesiące”

Co więcej, 25-letnia influencerka przyznała, że gdyby mogła cofnąć czas, podjęłaby zupełnie inną decyzję.

Jakbym mogła cofnąć czas, to bym czekała do ślubu. (dop. red. z seksem) nie jest dla mnie ważny. Ja bym to zostawiła dla męża i pozwoliła, żeby tam się wszystko zadziało. U nas w religii powinno się czekać do ślubu. To jest święta rzecz, której się nie powinno robić z każdym – dodała.