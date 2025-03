Zaledwie kilka dni po głośnym zatrzymaniu przez CBŚP Lexy C. wraca do social mediów z nowym materiałem na content. Influencerka pojawiła się na nagraniu, na którym radośnie tańczy, a jej siostra komentuje sytuację równie beztrosko. Czy to przejaw dystansu, czy może kompletny brak wyczucia?

Lexy C. nie przejmuje się zarzutami? Wymowne nagrania po wyjściu na wolność: „We’re back, baby!”

Lexy C. świętuje wyjście na wolność TikTokiem : ,,Nie spędziłam nocy w celi”

W środę służby zatrzymały 10 osób podejrzanych o organizowanie nielegalnych loterii i wyłudzanie pieniędzy. Wśród nich znalazła się m.in. Lexy C., która szybko trafiła na przesłuchanie, ale już kolejnego dnia była wolna. Po powrocie do domu poinformowała fanów, że straciła dostęp do konta na Instagramie, jednak nie zamierzała długo milczeć.

Zamiast wyjaśnień czy refleksji nad całą sytuacją, na profilu jej siostry szybko pojawiło się nowe nagranie. Jak gdyby nigdy nic, influencerka postanowiła… zatańczyć i wyśmiać całą aferę.

CBŚP uderza w nielegalne loterie! Lexy C. tuż po przesłuchaniu tłumaczy się z zarzutów

Jej młodsza siostra, Christina Chaplin, w piątek opublikowała na TikToku nagranie, na którym radośnie tańczy i świętuje. Wideo zaczyna się od napisu: „Ja, bo oddali mi siostrę” Chwilę później pojawia się Lexy C., która również tańczy w rytm muzyki. Podpis pod jej fragmentem to:

Ona, bo nie spędziła nocy w celi

Wideo szybko zaczęło zdobywać popularność, a w komentarzach pojawiły się skrajne opinie – od zachwytów po totalne zażenowanie.

Warto przypomnieć, że zatrzymanym influencerom grożą konsekwencje prawne, a według ustaleń śledczych grupa miała zarobić na nielegalnych loteriach ponad 20 milionów złotych.

Lexy Chaplin kupiła swoje pierwsze mieszkanie! 25-latka dorobiła się imponującej przestrzenii

Czy Lexy rzeczywiście nie widzi w tym problemu, czy po prostu robi wszystko, żeby podtrzymać swój content w sieci? Na pewno nie zamierza milczeć i świetnie się bawi, nawet w obliczu afery.