Łukasz Urbański, fryzjer, który ma pod sobą całą plejadę gwiazd m.in. Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Joanna Krupa, Kasia Moś i Patrycja Markowska. Od czasów nastoletnich jego pasją było fryzjerstwo – pierwsze kroki stawiał w swoim rodzinnym mieście w Knurowie. Potem wyjechał do stolicy, gdzie z przytupem wystartowała jego kariera.

Łukasz Urbański poważnie choruje

Urbański przez lata pojawiał się w telewizji m.in. „Top Model”, gdzie odpowiadał za metamorfozy uczestniczek, a w 2018 roku telewizja TTV powierzyła mu autorski program „Między nami”. Teraz okazuje się, że jakiś czas temu jego kariera stanęła w miejscu. Dopiero teraz fryzjer zdecydował się o wszystkim powiedzieć.

Fryzjer gwiazd ujawnił, że od dwóch lat „dziwnie się zachowywał”, co zauważyli internauci. Przez ten czas szukał powodów, dlaczego z jego ciałem dzieje się coś dziwnego. Ostatnio usłyszał diagnozę – guz mózgu.

Potrzebowałem tego czasu, bo w moim życiu pojawiło się wyzwanie, które wymagało ode mnie całej uwagi — zdrowotne i emocjonalne. Niedawno usłyszałem diagnozę, która mogłaby przerazić każdego. W moim przypadku to guz mózgu.

Przyznaje, że bał się o tym powiedzieć publicznie: „Długo o tym nie mówiłem, bo się bałem. I wstydziłem. To trudne przyznać, ale bałem się, że jeśli powiem prawdę, klienci zaczną rezygnować”.

Zamiast zamknąć się w strachu, postanowiłem potraktować to jako lekcję. Dziś guz jest w takim stadium, że mam szansę walczyć, wzmacniać się i żyć jeszcze długo – podkreślił.

Zaapelował do wszystkich, aby się badać i słuchać swojego ciała:

„Dlatego dzielę się z tym, żeby zachęcić Was: badajcie się. Słuchajcie swojego ciała. Nie czekajcie na „lepszy moment”. Ja wybieram spokój, życie tu i teraz i wdzięczność za każdy dzień. Jeśli moja historia sprawi, że choć jedna osoba pójdzie na badania – to już będzie dla mnie wielka wygrana”.