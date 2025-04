Wspólna praca w „Pytaniu na śniadanie” zbliżyła Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. W marcu 2022 roku media zaczęły spekulować na temat ich relacji, co zbiegło się w czasie z informacją o rozstaniu Katarzyny z mężem, Marcinem Hakielem, z którym była związana od 2005 roku.

Para oficjalnie potwierdziła swój związek 7 października 2022 roku, co zakończyło miesiące spekulacji i domysłów. Od tego momentu zaczęli dzielić się wspólnymi zdjęciami i relacjami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Nie brakuje też humorystycznych rolek, które rozśmieszają fanów do łez.

Niedawno Maciej i Kasia wprowadzili się do nowego domu, a raczej do wielkiej posiadłości. Kupili 10-letni dom, który przez prawie rok pod okiem architekta odnawiali wnętrza.

Wygląda na to, że teraz przyszedł dla nich kolejny etap związku. W najnowszym wywiadzie dla „Świata Gwiazd” dziennikarz wygadał się, że na pewno dojdzie do ślubu:

Ślub byłby i myślę, że będzie dobrym dopełnieniem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie, jak to się stanie, jak do tego dojdzie, to zostawiamy wyłącznie sobie – powiedział.

Zapewnił, że kiedy dojdzie do ceremonii, na pewno o tym powiedzą:

„To nie jest taka wiadomość, którą chcielibyśmy się dzielić ze światem. Jak to się stanie, to na pewno powiemy o tym. A kiedy to się stanie? Jak to się stanie? Jak do tego dojdzie, to już zostawiamy wyłącznie sobie”.