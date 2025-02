Izabela Macudzińska to ulubienica wielu widzów stacji TTV, której kariera zaczęła nabierać tempa wraz z udziałem w programie „Królowe życia”. Celebrytka wystąpiła także w takich produkcjach jak: „Diabelnie boskie”, „99 – gra o wszystko”, „Orzeł czy Reszka” oraz „10 Zadań specjalnych”. Poza tym aktywnie działa w social mediach, a jej Instagram zebrał już ponad 600 tys. obserwatorów.

Izabela Macudzińska pokazała się bez doczepianych włosów! Fani sugerują zmianę?!

Izabela Macudzińska ostatnio udzieliła wywiadu serwisowi Party.pl, gdzie opowiedziała o zmaganiach z chorobą oraz najtrudniejszym dla niej okresie. Influencerka wyznała, że największym ciosem była dla niej waga, bo choroba zafundowała jej aż 20 dodatkowych kilogramów.

Kiedy ja przytyłam, to był taki najgorszy okres dla mnie, bo ja całe życie byłam szczupła. Jak zachorowałam na Hashimoto, przywaliłam 20 kilo i to była rzecz, która była bardzo ciężka. (…) Nie mogłam się pogodzić z tym, (…) nieraz się popłakałam – wyznała Macudzińska.

Izabela Macudzińska z PRZYTUPEM świętuje 40. urodziny! Wielki tort, maski i mężczyźni TOPLESS! (FOTO)

Dziś Izabela przyznaje, że czuje się dużo lepiej. Celebrytka odzyskała dawny wygląd i pozbyła się nadprogramowych kilogramów. Poza tym 41-latka nawiązała również do medycyny estetycznej, od której zdecydowanie nie stroni.

Korzystam z zabiegów medycyny estetycznej. Ja uważam, że po to to jest, żeby człowiek się lepiej czuł. Ja się będę tak starzeć z godnością. Wiadomo, z pewnymi rzeczami nie wolno też przesadzać. Też mam takie założenie. To wszystko musi być w granicach rozsądku – tłumaczy Macudzińska.