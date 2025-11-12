Maja Bohosiewicz podzieliła się w mediach społecznościowych bolesnym wyznaniem. Aktorka poinformowała o śmierci chłopca, którego poznała podczas wizyty w fundacji wspierającej dzieci z chorobami nowotworowymi. Emocjonalny wpis gwiazdy „Tańca z Gwiazdami” poruszył fanów do łez.

Maja Bohosiewicz oddała wynagrodzenie z „TzG”

Maja Bohosiewicz, która w tym sezonie występowała w „Tańcu z Gwiazdami”, od początku zapowiadała, że udział w programie potraktuje wyjątkowo. Choć musiała zrezygnować z rywalizacji z powodu kontuzji, zdążyła zrobić coś, co spotkało się z ogromnym uznaniem widzów – całe swoje wynagrodzenie z programu przekazała na cele charytatywne.

Część środków trafiła do Fundacji Herosi, wspierającej dzieci leczone w Klinice Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Bohosiewicz nie poprzestała na samym geście finansowym – odwiedziła podopiecznych fundacji razem z partnerem z programu, Albertem Kosińskim. Wśród nich był Kuba, chłopiec, który zmagał się z ciężką chorobą nowotworową.

Bohosiewicz w żałobie

We wtorkowy wieczór aktorka przekazała smutną wiadomość, Kuba zmarł.

Kuba, nie tak się umawialiśmy. Kochani, kochajmy się, bądźmy dla siebie dobrzy. Cieszmy się każdym dniem. Złamałeś mi dzisiaj serce, młody – napisała Maja Bohosiewicz na Instagramie.

W dalszej części wpisu gwiazda zwróciła się do swoich obserwatorów z apelem o wsparcie fundacji, aby pomóc dzieciom, które wciąż walczą o życie.

Jeśli możecie, wesprzyjcie Fundację Herosi symboliczną złotówką. Każda pomoc ma znaczenie – dodała.

Pod postem aktorki natychmiast pojawiły się setki komentarzy ze słowami wsparcia i kondolencji.