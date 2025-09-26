Maja Hyży od lat budzi kontrowersje w show-biznesie. Jedni chwalą jej przedsiębiorczość, inni zarzucają „parcie na szkło”. Tym razem wokalistka znów znalazła się na celowniku po swoim udziale w akcji charytatywnej „Gwiazdy zwierzętom”. Jak się okazuje, jej obecność na wydarzeniu miała… swoją cenę. Informatorzy ujawniają kulisy, które stawiają artystkę w niezbyt korzystnym świetle.

Maja Hyży to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiego show-biznesu. Była żona Grzegorza Hyżego, mama czwórki dzieci, wokalistka i influencerka od lat wzbudza skrajne emocje. Jedni chwalą jej przebojowość i determinację, inni z kolei zarzucają, że częściej widuje się ją na ściankach niż na scenie.

Ostatnio Maja była jedną z gwiazd wydarzenia „Gwiazdy zwierzętom”, które miało promować adopcję bezdomnych psów. Na scenie pojawili się celebryci, którzy nagłaśniali akcję i prezentowali psiaki szukające domu. Jednak zachowanie Hyży mocno odbiegało od reszty uczestników.

Maja postawiła warunek: pojawi się na evencie tylko wtedy, jeśli dostanie roczny zapas karmy dla swojego pupila – zdradza w rozmowie ze „Światem Gwiazd” osoba z organizacji.

Piosenkarka rzeczywiście pojawiła się na miejscu, ale mocno spóźniona. Co więcej, zamiast zainteresować się bezdomnymi psami, przyjechała ze swoim pudelkiem toy, którego jak mówią informatorzy redakcji, kupiła w hodowli za 15 tysięcy złotych. Zamiast wspierać akcję adopcyjną, pozowała z nim do zdjęć i nagrywała relacje.

Na scenę wywołano ją z trudem. Publiczność liczyła na kilka słów o bezdomnych zwierzętach, ale Hyży odmówiła prezentacji adopcyjnego psa, mówiąc, że „nie ma nic do powiedzenia”.

Po prostu nie chciało jej się nawet przeczytać kilku informacji o zwierzaku – dodaje źródło Świata Gwiazd.

Nie zabrakło też niezręcznych momentów. Dzieci wokalistki wdarły się na scenę i zaczęły krzyczeć do mikrofonu, a sama gwiazda, jak relacjonują świadkowie, była bardziej zajęta swoim pupilem i znajomymi niż samą akcją.

To nie pierwszy raz, gdy Hyży ma kontrowersyjne podejście do „akcji charytatywnych”. Jak ustalił Świat Gwiazd, celebrytka regularnie bierze udział w pokazach mody z cyklu „Gwiazdy Dzieciom”. Tam, zdaniem organizatorów, walczy o jak największą liczbę wyjść, bo każde oznacza dodatkowe ubrania od sponsorów.

Potrafiła zgarnąć nawet dziesięć stylizacji, a potem dogadywała się na kolejne przesyłki od marek. Całe kolekcje ubrań trafiały później na jej garażówki online, gdzie sprzedawała je po zaniżonych cenach. Zdarzało się, że zarabiała w ten sposób od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – opowiada osoba z branży.

