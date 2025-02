Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych wokalistek rockowych w Polsce. Piosenkarka w latach 1981–1991 była frontmenką zespołu lombard, a później od 1993 roku skupiła się na rozwijaniu kariery solowej. Obecnie jest jedną z jurorek programu „The Voice Senior”. Wiele fanek zachwyca się młodzieńczą energią artystki i jej świetną, gładką skórą twarzy. Okazuje się, że wokalistka nie wydaje milionów na pielęgnację. Swój wielki sekret pielęgnacyjny zdradziła w ostatnim wywiadzie. Będziecie mocno zaskoczeni.

Wiosenna ramówka Polsatu. Ostrowska w nowej fryzurze, Kurzopki, Natalia Szroeder cała w koronce

Małgorzata Ostrowska kocha domową pielęgnację. Od 10 lat robi to w swoim zaciszu

Piosenkarka ma słabość do naturalnej pielęgnacji i ufa aptecznym hitom pielęgnacyjnym. Mało kto wie, że Małgorzata Ostrowska chciała początkowo studiować biologię, ale koniec końców nie dostała się na studia. Mimo to jej pasja do biologii i chemii nie minęła. Gwiazda uwielbia eksperymentować i w domowym zaciszu od 10 lat sama robi sobie kremy i sera do twarzy:

To są rzeczy, które można znaleźć w Internecie. Jest wiele stron, na których można dostać składniki do robienia kremów. Są tam także i receptury. Po wielu latach, ponieważ już ponad 10 lat robię kremy, to udoskonaliłam niektóre receptury. Wprowadziłam kilka składników, bo wiem, że działają. Fascynujące jest to, że łączy się ze sobą coś, co się normalnie nie łączy — podsumowała wokalistka w rozmowie z „Dzień dobry TVN”.

Co za ujęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska przybyła na wernisaż z SYNOWĄ (FOTO)