Małgorzata Rozenek-Majdan w towarzystwie męża i synów pojawiła się na Marszu Patriotów, zorganizowanym w Warszawie przez Rafała Trzaskowskiego na tydzień przed II turą wyborów prezydenckich. Rodzinne zdjęcie z flagą Polski i Europy wywołało ogromne emocje w sieci. „Z dumą. Z miłością do Polski” – napisała pod zdjęciem. Ale internauci nie odpuszczają.

Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny wywołała medialną burzę – tym razem polityczną. Celebrytka pojawiła się wraz z mężem Radosławem Majdanem i dziećmi na Marszu Patriotów zorganizowanym przez Rafała Trzaskowskiego w centrum Warszawy. Pod zdjęciem z wydarzenia, które zamieściła na Instagramie, rozgorzała prawdziwa wojna w komentarzach.

Z dumą. Z miłością do Polski. Z przekonaniem, że patriotyzm to odpowiedzialność – za wolność, za przyszłość, za wspólnotę – napisała, dodając hasztag #Trzaskowski2025.

Zdjęcie przedstawiające uśmiechniętą rodzinę Rozeneków w otoczeniu flag Polski i Unii Europejskiej z miejsca wywołało lawinę komentarzy. I nie wszystkie były pełne aprobaty.

W sekcji komentarzy zaroiło się od kąśliwych uwag. Wielu obserwatorów zarzuciło celebrytce oderwanie od rzeczywistości zwykłych Polaków:

Na jeden z najbardziej krytycznych komentarzy odpowiedziała osobiście: „Skoro taka patriotka z Pani, to czemu dzieci nie chodzą do polskich patriotycznych szkół?”

Rozenek odpisała:

Patriotyzm nie polega na tym, żeby zamykać dzieci w schematach, tylko na tym, by wychować je na świadomych, otwartych i odpowiedzialnych obywateli. To właśnie dlatego daję im dostęp do wszechstronnej edukacji – żeby kiedyś mogły mądrze służyć Polsce, gdziekolwiek będą. Bo miłość do kraju nie wyklucza znajomości świata. Wręcz przeciwnie – ją pogłębia.