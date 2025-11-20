Julia Wieniawa mocno oberwała po swoim wystąpieniu w programie Kuby Wojewódzkiego. Szerokim echem odbiły się słowa, które wypowiedział dziennikarz: „Bieda to stan umysłu”. Aktorka się z nimi zgodziła. Później skomentowała całą sytuację i podkreśliła, że ona nie powiedziała tych słów. Mimo to rozpoczęła się medialna burza w sieci. Do jej słów ostatnio odniósł się Marcin Prokop, który realistycznie spojrzał na całą sprawę. Jego słowa mogą wiele zmienić w debacie publicznej.

Marcin Prokop dosadnie podsumował Julię Wieniawę. Sprowadził ją na ziemię

Marcin Prokop jest jednym z najbardziej cenionych przez ludzi dziennikarzy w branży medialnej. Nic więc dziwnego, że gdy tylko gościł w podkaście Cypriana Majchera, to dostał pytanie o głośną, show-biznesową wypowiedź. Jego koleżanka zza stołu jurorskiego w „Mam Talent!” zgodziła się ze słowa Wojewódzkiego, że „bieda to stan umysłu”. To wywołało sporą burzę w sieci:

Bieda to bieda. To stan portfela, a nie stan umysłu. I bieda jest często wynikiem bardzo wielu złożonych okoliczności, nie tylko tego, czy komuś się chce pracować, czy nie — podsumował Marcin Prokop.

