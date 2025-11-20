Marcin Prokop zmiażdżył Julię Wieniawę: „To jest bardzo prymitywna symplifikacja”
Julia Wieniawa mocno oberwała po swoim wystąpieniu w programie Kuby Wojewódzkiego. Szerokim echem odbiły się słowa, które wypowiedział dziennikarz: „Bieda to stan umysłu”. Aktorka się z nimi zgodziła. Później skomentowała całą sytuację i podkreśliła, że ona nie powiedziała tych słów. Mimo to rozpoczęła się medialna burza w sieci. Do jej słów ostatnio odniósł się Marcin Prokop, który realistycznie spojrzał na całą sprawę. Jego słowa mogą wiele zmienić w debacie publicznej.
Marcin Prokop dosadnie podsumował Julię Wieniawę. Sprowadził ją na ziemię
Marcin Prokop jest jednym z najbardziej cenionych przez ludzi dziennikarzy w branży medialnej. Nic więc dziwnego, że gdy tylko gościł w podkaście Cypriana Majchera, to dostał pytanie o głośną, show-biznesową wypowiedź. Jego koleżanka zza stołu jurorskiego w „Mam Talent!” zgodziła się ze słowa Wojewódzkiego, że „bieda to stan umysłu”. To wywołało sporą burzę w sieci:
Bieda to bieda. To stan portfela, a nie stan umysłu. I bieda jest często wynikiem bardzo wielu złożonych okoliczności, nie tylko tego, czy komuś się chce pracować, czy nie — podsumował Marcin Prokop.
Marcin Prokop strofuje Julię Wieniawę? Podzielił się z nią cenną, życiową lekcją
Marcin Prokop w dalszej wypowiedzi podkreślił, że widział w życiu różne przypadki ludzi, którzy żyli na skraju biedy. Zdaniem dziennikarza ich sytuacja nie zawsze wynikała z braku pracowitości. Stwierdził, że czasami tym ludziom zabrakło odrobiny szczęścia:
Taki liberalno-prawicowy pogląd, że jak człowiek nie chce być biedny, to nie będzie, bo się weźmie do roboty i znajdzie sposób, żeby zarobić pieniądze, to jest bardzo prymitywna symplifikacja — podsumował Marcin Prokop.
Internauci pochwalili słowa Marcina Prokopa. Byli pod wrażeniem jego mądrości życiowej
Wypowiedź Marcina Prokopa spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony fanów. Internauci docenili fakt, że mimo ogromnej sławy i popularności, dziennikarz wciąż twardo stoi na ziemi. Podziękowali mu za rozsądne spojrzenie na kwestię biedy w społeczeństwie:
- Uwielbiam tego pana. Jak zwykle mądre i skromne wypowiedzi. To jest wzór do naśladowania,
- Mądrego to aż miło posłuchać. Klasa panie Marcinie,
- Pan Prokop to jest fenomen. Bardzo mądry życiowo człowiek,
- Pan Marcin powinien mieć swój własny kanał na YouTube. Miło się słucha jego rozsądnych wypowiedzi — pisali internauci.