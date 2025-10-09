Marcysia Ryskala długo kazała na siebie czekać. Po latach przerwy, rozstaniu z Trombą i zakończeniu ery Ekipy Friza, influencerka ogłosiła wielki powrót na YouTube. Jej film „Guess who’s back” w kilka godzin wywołał euforię wśród fanów. „Trochę się za wami stęskniłam, więc wracam!” – zapowiedziała Marcysia.

Marcysia Ryskala przez ostatnie lata koncentrowała się na muzyce i mediach społecznościowych, jednak to właśnie YouTube dał jej największą popularność. Wspólnie z członkami Ekipy Friza tworzyła jedne z najgłośniejszych internetowych projektów w Polsce. Po rozpadzie grupy i zakończeniu związku z Mateuszem Trąbką „Trombą” w 2024 roku, Marcysia zniknęła z YouTube’a.

Teraz, po trzech latach ogłasza powrót. W nowym filmie zatytułowanym „Guess who’s back” (pol. „Zgadnijcie, kto wrócił”) influencerka zaskoczyła wszystkich szczerym nagraniem:

Hej wszystkim! Dawno się tutaj nie widzieliśmy i trochę się za wami stęskniłam, więc wracam na YouTube i reaktywujemy ten kanał. Chciałabym wrócić w nowej odsłonie, bardziej luźnej, vlogowej. Będzie dużo bardziej lifestylowo – zapowiada Marcysia.

Nowy format ma różnić się od dawnych, typowo „ekipowych” filmów. Nie będzie już challenge’y czy virali w stylu „kupuję rzeczy na każdą literę alfabetu”. Teraz widzowie zobaczą backstage z jej życia, kulisy teledysków, duże wydarzenia i muzyczne projekty.

Raczej nie zobaczycie tutaj już rzeczy w stylu ile nuggetsów zjesz na czas. Będzie dużo bardziej lifestyle’owo, bardziej ja – dodała.

Marcysia zdradziła również, że drugi odcinek po przerwie będzie Q&A, a fani mogą już zadawać pytania w komentarzach. Influencerka planuje regularne publikacje, choć jak zaznaczyła, bez presji harmonogramu.

Influencerka nie zamierza porzucać muzyki. Jej debiutancka płyta „M”, wydana w 2022 roku, zebrała świetne recenzje i pokazała, że influencerka ma talent nie tylko do vlogów. W ubiegłym roku wydała singiel „Jestem zmęczona”, a teraz zapowiada kolejną premierę.

Internauci nie kryją entuzjazmu po powrocie influencerki. Pod filmem szybko pojawiły się komentarze: „Czekałem na ten moment od 2021!”, „Marcysia, wracasz w najlepszym momencie, brakuje takich vlogów!”, „To będzie hit!”.