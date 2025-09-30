Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Piosenkarka i piłkarz są już ze sobą ponad dekadę, a ich relacja i życie prywatne wciąż wzbudza emocje i zainteresowanie wśród internautów. Teraz para miała okazję zmierzyć się na pozór z prostymi pytaniami na swój temat. Jak wypadli?

Marina Łuczenko o trudach bycia żoną piłkarza: „Mam więcej obowiązków niż taka normalna mama”

Marina i Wojtek Szczęśni w ogniu pytań na swój temat

Marina Łuczenko-Szczęsna do show-biznesu wdarła się już lata temu. Swoje pierwsze kroki stawiała w „Szansie na sukces” czy dziecięcej Eurowizji, aż w końcu zaczęła wydawać swoje płyty i występować na scenie.

Życie artystki jednak odmieniło się po tym, jak została jedną z najpopularniejszych WAGs i żoną bramkarza Wojciecha Szczęsnego, który znany jest nie tylko z Polskiej reprezentacji, ale także m.in. klubu FC Barcelona. Dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo i jeden z najpopularniejszych duetów w Polsce. Poza tym para doczekała się dwójki dzieci: 7-letniego Liama i rocznej Noeli.

Marina Łuczenko po długiej przerwie wypuściła nowy singiel. I to nie jest RAP!

Marina i Wojtek, choć od lat są związani z show-biznesem, to ich popularność i ciekawość ich życia prywatnego wciąż nie słabnie. Co ciekawe, piłkarz doczekał się swojego własnego filmu dokumentalnego, który już 10 października będzie miał swoją premierę na Amazon Prime Video. Widzowie będą mieli szansę poznać kulisy kariery sportowca, ale zanim to, Wojtek i jego żona mieli okazję sprawdzić się w pytaniach, które postawiła im wymieniona platforma streamingowa.

Para całkiem dobrze poradziła sobie z pytaniami, z których dowiadujemy się, że ulubiony kolor Wojtka, to „kolory ziemi, beżowe, kremowe”, a Mariny to „pudrowy róż”. Jeśli chodzi o ulubioną potrawę, to piłkarz uwielbia „Tatara po staropolsku”, a Marina „Yellowtail jalapeno Carpaccio z truflami w Novikovie”. Ich ulubiona piosenka Mariny to natomiast „Flesh and Bone”, a pierwsza drużyna, w której grał Wojtek to „Agrykola”. Jeśli chodzi o ulubiony film, to Wojtek wybiera „Skazani na Shawshank”, a Marina „Notebook”.

Marina Łuczenko doczeka się emerytury męża? W Hiszpanii aż huczy o Szczęsnym

Na końcu padło pytanie o „gulity pleasure” czyli tzw. czynność lub przyjemność, którą się uwielbia, ale zarazem przynosi poczucie winy lub wstyd. Wtedy Marina ujawniła, że Wojtek nałogowo pije Coca-colę.

Chyba cały świat wie, jaki jest twój „gulity pleasure”. Jakby picie nałogowo napoju w ciemnym kolorze – wyznała Marina.

Wojtek potwierdził, że jest to jego „gulity pleasure” i zażartował, że może dostanie dzięki temu współpracę z Coca-Colą. Następnie piłkarz mimo oporów żony zdradził, że Mariny „guilty pleasure” to pewien serial.