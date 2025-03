Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim świecie sportu i muzyki. Ich historia miłości, rodzina oraz wspólne życie budzą duże zainteresowanie. Para poznała się w 2013 roku, wówczas bramkarzowi bardzo spodobała się Marina, postanowił więc zdobyć do niej numer. Następnie umówili się na randkę i tak też do dziś tworzą zgrany duet.

Wojciech oświadczył się Marinie w dniu jej 26. urodzin, podczas przyjęcia zorganizowanego dla rodziny i najbliższych przyjaciół w lipcu 2015 roku. Ślub odbył się w maju 2016 roku w malowniczej Grecji.

W czerwcu 2018 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, Liam. W marcu 2024 roku para ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Córka Noelia urodziła się 3 lipca 2024 roku, dokładnie w dniu 35. urodzin Mariny.

Tuż po narodzinach córeczki Marina i Wojtek przeprowadzili się do Barcelony w związku z kontraktem bramkarza z FC Barceloną. Od tego momentu Łuczenko skupia się na rodzinie i dzieciach, prowadzi spokojne hiszpańskie życie. Na dodatek bardzo oszczędnie publikuje relacje na swoim Instagramie, więc kiedy Marina opublikowała nowe zdjęcie z Noelią, wywołało nie małe poruszenie.

„Jejku jaka Noelcia jest już duża”,

„Ah ta Noelka już taka duża, jak ten czas szybko leci”,

„Noelcia drugi Wojtek”,

„Noelka cały Wojtek” – piszą internauci.

Okazuje się, że Noelia rośnie jak na drożdżach, jest coraz większą dziewczynką. Wielu twiedzi, że córeczka to cały tata. A wy co myślicie? Do kogo jest podobna?