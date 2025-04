Mariola Bojarska-Ferenc to jedna z najpopularniejszych polskich kobiet propagujących fitness i zdrowy styl życia, dziennikarka oraz konferansjerka. Fani pokochali ją za piękny uśmiech i merytoryczną wiedzę na temat sportu i zdrowego stylu życia. Bojarska-Ferenc chętnie dzieli się z dojrzałym kobietami swoimi patentami, jak dobrze wyglądać w każdym wieku. Ostatnio pochwaliła się fotografią sprzed kilkudziesięciu lat> okazuje się, że wciąż wchodzi w ślubną skórzaną kreację. Ależ ona ma smukłe nogi!

Mariola Bojarska-Ferenc zaskoczyła fanów do granic możliwości! Na swoim profilu w mediach społecznościowych udostępniła archiwalne zdjęcia w ślubnej sukni i uwaga — nadal się w nią mieści! Ikona fitnessu, która ma już 64 lata, udowodniła, że wiek to naprawdę tylko liczba, a forma – to kwestia stylu życia i determinacji. Jej figura w skórzanej, czarnej kreacji domu mody Moschino zapiera dech w piersiach, a internauci nie mogą wyjść z podziwu:

Jeszcze 5 kg i zmieszczę się w suknię ślubną… Mam czas do 21 czerwca — napisała podekscytowana Mariola Bojarska-Ferenc.

