Marta Nawrocka dopiero co została pierwszą damą, a jej życie już wywróciło się do góry nogami. Decyzja o rezygnacji z pracy zawodowej może wydawać się ryzykowna, ale w tym przypadku to bardziej inwestycja niż strata. Już wiadomo, że na przyszłą emeryturę nie będzie mogła narzekać.

Tak Marta Nawrocka wystroiła się na zaprzysiężenie. Ekspertka nie ma złudzeń!

Marta Nawrocka nie wróci już do pracy. Zgarnie tyle, że niejedna urzędniczka może pozazdrościć

Marta Nawrocka od 6 sierpnia oficjalnie pełni funkcję pierwszej damy. Wcześniej przez niemal dwie dekady pracowała jako urzędniczka i żyła z dala od medialnego zgiełku. Teraz wszystko się zmieniło, a wraz z nowym statusem, przyszły też poważne zmiany zawodowe.

Już w lipcu rzecznik Rafał Leśkiewicz potwierdził dla ,,Faktu”, że Nawrocka nie będzie kontynuować swojej pracy zawodowej. To nie pierwszy taki przypadek — wcześniej podobną decyzję podjęły Agata Duda i Jolanta Kwaśniewska. Choć pierwsze damy nie otrzymują pensji, mogą liczyć na coś znacznie bardziej długofalowego — solidne składki emerytalne.

Tak Polacy świętowali wybór nowego prezydenta. Co za tłumy! ZDJĘCIA

Według obliczeń ,,Faktu”, już w przyszłym roku na konto Marty Nawrockiej może wpłynąć 8,6 tys. zł w ramach składek do ZUS, a w 2026 roku nawet 22,2 tys. zł. W ciągu całej prezydentury jej męża może więc uzbierać ponad 100 tys. zł składek, co w przyszłości przełoży się na emeryturę wyższą nawet o 500 zł miesięcznie.

Dla porównania – jako urzędniczka zarabiała około 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dziś jej życie zmieniło się nie do poznania, ale wygląda na to, że finansowo wyjdzie na tym całkiem nieźle.

Czy decyzja o rezygnacji z pracy była trudna? Tego oficjalnie nie wiadomo, aleMarta Nawrocka wkroczyła właśnie w nowy rozdział, który może przynieść jej nie tylko prestiż, ale i finansową stabilizację na długie lata.