Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, ma za sobą dwa intensywne miesiące w roli pierwszej damy. W tym czasie odbyła dziesiątki spotkań, wizyt i rozmów — zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Z tej okazji opublikowała krótkie nagranie, które nie tylko podsumowuje jej dotychczasową działalność, ale też pokazuje miejsce w Pałacu Prezydenckim, o którego istnieniu nikt wcześniej nie wiedział.

Marta Nawrocka świętuje dwa miesiące w roli pierwszej damy. Pokazała na nagraniu miejsce, o którym nikt nie wiedział!

Na filmie, który pojawił się na jej profilu na Instagramie, pierwsza dama dzieli się refleksją po dwóch miesiącach pełnych emocji:

Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo.

W krótkim wpisie Marta Nawrocka zdradziła również, że w Pałacu Prezydenckim powstało szczególne miejsce, w którym przechowywane są upominki i pamiątki przekazywane jej oraz prezydentowi podczas spotkań z Polakami.

W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla was -napisała.

Na nagraniu widać fragment tej przestrzeni – ścianę ozdobioną obrazami, haftami i rękodziełem, które powstały z myślą o parze prezydenckiej. Internauci szybko zareagowali na wpis, chwaląc otwartość i ciepło pierwszej damy:

„Widać, że sprawia pani przyjemność bycie pierwszą damą. To miłe”; „I o to właśnie chodzi. Brawo!” – czytamy w komentarzach.

Marta Nawrocka coraz śmielej zaznacza swoją obecność w życiu publicznym, ale robi to w sposób subtelny i nowoczesny. Jej działalność, łącząca dyplomację z empatią i autentycznością, pokazuje, że nowa pierwsza dama chce być blisko ludzi, a nie tylko reprezentować ich z dystansu.