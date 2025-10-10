Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, podczas oficjalnej wizyty w Estonii. Jej stonowana, minimalistyczna stylizacja od razu zwróciła uwagę obserwatorów. Choć stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro pochwaliła wizerunek pierwszej damy, wypatrzyła jeden drobny detal, który – jej zdaniem – można byłoby dopracować.

Marta Nawrocka postawiła na prostotę, ale stylistka dostrzegła jeden szczegół.

W Tallinnie rozpoczął się szczyt Grupy Arraiolos, na który przybyli przywódcy i prezydenci państw Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą. Już po wyjściu z samolotu uwagę zwróciła stylizacja pierwszej damy – prosta, elegancka i w pełni oddająca charakter wizyty.

Marta Nawrocka postawiła na klasykę: biały golf, czarne spodnie i dopasowaną marynarkę z paskiem podkreślającym talię. Stylizacja utrzymana w minimalistycznej estetyce została uzupełniona klasycznymi czarnymi szpilkami i prostym uczesaniem. Brak biżuterii i stonowany makijaż tylko wzmocniły efekt elegancji i spokoju.

Jak podkreśla stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Faktem, taki kierunek to strzał w dziesiątkę.

,,To bardzo dobry kierunek dla Marty Nawrockiej. Styl ascetyczny, mocny, ale niepozbawiony kobiecości. Jej wyrazista uroda nie potrzebuje dodatkowych ozdobników” – wyjaśniła ekspertka. Zauważyła jednak jeden detal, który mógłby być nieco dopracowany.

Rękawy marynarki mogłyby być delikatnie węższe, choć w czerni ten mankament praktycznie znika – zaznaczyła Rubasińska.

Stylistka oceniła, że to jedna z najlepiej zbalansowanych stylizacji Marty Nawrockiej do tej pory. ,,Elegancja z siłą, kobiecość z dyscypliną. To moment, w którym pierwsza dama naprawdę odnajduje swój styl” – dodała.

Podczas wizyty w Estonii para prezydencka została oficjalnie przyjęta przez prezydenta Alara Karisa. Po uroczystościach i spotkaniach protokolarnych odbył się uroczysty obiad z udziałem przywódców państw, a w piątek zaplanowano sesję plenarną szczytu Grupy Arraiolos.

Choć wizyta ma charakter polityczny, nie da się ukryć, że to właśnie styl pierwszej damy wzbudził największe zainteresowanie wśród obserwatorów i komentatorów życia publicznego.