Mateusz z „Rodzinki.pl” wściekł się podczas wywiadu! „Nie jestem k***a dzieckiem…”
Mateusz Pawłowski znany jest z serialu „Rodzinka.pl”, gdzie od dziecka wcielał się w postać Kacperka Boskiego. Aktor miał okazję wziąć udział teraz w satyrycznym programie „Niepewne sytuacje”, w którym udzielił dość nietypowego i zaskakującego wywiadu.
Mateusz Pawłowski z „Rodzinki.pl” udzielił nietypowego wywiadu
„Rodzinka.pl” to pełen humoru jeden z najpopularniejszych, polskich serialów komediowych. Widzowie pokochali zwariowane perypetie Boskich do tego stopnia, że produkcja stworzyła aż 16 sezonów, które z każdym odcinkiem bawiły, aż do łez. W 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu produkcji serialu, jednak w tym roku rodzinka, po latach znów powróciła na ekrany.
Warto wspomnieć, że Mateusz Pawłowski, który przez lata grał rolę Kacperka Boskiego zaczynał w serialu, mając zaledwie siedem lat. Z tego względu to właśnie on w oczach widzów przeszedł największą metamorfozę od początków produkcji. Z małego chłopca, aż po dorosłego mężczyznę, który dziś ma 21 lat.
Teraz aktor miał okazję wystąpić w satyrycznym programie „Niepewne sytuacje”, gdzie gościł u dziennikarza Michała Kempy i satyryka Wojciecha Fiedorczuka. Warto wspomnieć, że format programu różni się nieco od tych standardowych, ponieważ wywiady przeprowadzane są z dawką humoru i dystansu. Gospodarze programu tym razem obrali strategię, że swojego gościa będą traktować, jakby nadal był dzieckiem. Warto dodać, że celem wywiadu była satyra, dlatego ci, którzy nie znają zamysłu tego formatu, mogli poczuć się mocno zdezorientowani.
Czy ty uważasz Kacperku, tzn. Mateuszu, że ty teraz jako dziecko grasz w serialu. To pomoże kiedyś, jak już będziesz duży, żeby tym aktorem też zostać? – pytali prowadzący.
Aktor, w końcu nie wytrzymał irytującego i prześmiewczego formatu i nagle wypalił:
Tyle razy ci powtarzałem, że nie jestem dzieckiem. Nie serio, nie jestem dzieckiem. Nie jestem k***a dzieckiem. Nie jestem. Mam 21 lat, chodzę na studia, pracuję. Nie mam swojej skarbonki, czy pieniędzy z komunii, bo komunię miałem w trzeciej klasie podstawówki. Jestem normalnym facetem. Myślałem, że sobie normalnie pogadamy.
Mona | 14 października 2025
Strasznie słaby ten program. Czy to było ustawione czy nie. To i tak słabe.
Anonim | 14 października 2025
😉 | 13 października 2025
Dystans, poczucie humoru, program satyryczny, tzn. śmieszny. Wyjąć kółek z d.py i podjąć wyzwanie, może obrócić sytuację i zacząć bekę z prowadzących… Luzuj więc majty…
Gosc | 13 października 2025
To są dziennikarze ? Dramat szkoda chłopaka powinni go oficjalnie przeprosić
Aldona | 14 października 2025
Długo wytrzymał ja bym dawno wystrzeliła