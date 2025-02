Michał Chorosiński został powołany przez Zarząd województwa lubelskiego na stanowisko dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Jak się okazuje, jest on już siódmym dyrektorem tej instytucji, dlatego decyzja ta wywołuje spore dyskusje wokół pracowników.

Dominika i Michał Chorośińscy przeżyli zdrady, a dziś świętują 23. rocznicę ślubu

Michał Chorosiński został dyrektorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Michał Chorosiński to polski aktor, znany głównie z produkcji filmowych i serialowych. Teraz Chorosiński objął stanowisko dyrektorskie w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zanim jednak stał się dyrektorem CSK, był kiedyś także szefem Teatru Jaracza w Łodzi. Tam nie cieszył się jednak dobrą sławą wśród pracowników, którzy twierdzili, że podczas jego kadencji zarówno spektakle jak i teatr stracił na wartości, a poziom uległ znacznemu pogorszeniu.

Dzisiaj na zarządzie zostały podjęte te dwie uchwały. Jest to pokłosie wcześniejszej rezygnacji Marka Krakowskiego – poinformował Marek Wojciechowski.

Figurska i Chorosiński z dziećmi (FOTO)

Zachodzące zmiany na tym stanowisku potwierdził zarząd województwa, który na posiedzeniu odwołał byłego dyrektora i powołał Chorosińskiego. Już około tydzień temu, media poinformowały, że to stanowisko ustępuje Marek Krakowski. Podobno były dyrektor CSK złożył samowolną rezygnację, jednak wielu spekulowało, że został do tego nakłoniony. Po tej sytuacji Krakowski żegnając się z pełnioną dotychczas funkcją, oznajmił, że teraz czeka go coś nowego.

Dominika Figurska-Chorosińska przeżyła DRAMAT: Syn stracił wzrok

Jak się okazuje, do rządzących trafił list Związku Zawodowego Pracowników CSK „Kultura”, który miał wyrażać sprzeciw wobec ciągłych zmian na tym stanowisku. Wiele osób zaznaczyło także duże zaangażowanie ustępującego dyrektora, dzięki któremu instytucja nie tylko powiększyła swoją ofertę, ale także umożliwiła lepsze warunki dla samych pracowników. Jednak jak widać prośba apelujących nie została spełniona.