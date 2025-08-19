Karol Nawrocki od dwóch tygodni jest prezydentem Polski. Jedni się zachwycają, a inni już wieszają na nim psy. Natomiast on się na ten moment tym nie przejmuje i powtarza, że spełni swoje wszystkie obietnice wyborcze.

Od kilku dni Karol Nawrocki jest krytykowany za brak obecności w Waszyngtonie. W poniedziałek w Białym Domu Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich, jednak zabrakło polskiego przedstawicielstwa.

Monika Olejnik po tym wydarzeniu nie zostawiła suchej nitki na Karolu Nawrockim. Dziennikarka znana z ostrego języka wytknęła mu brak obecności w Białym Domu. Nawiązała do wygranej Igi Świątek:

Iga Świątek wygrała w Cincinnati gratulacje, a prezydent Karol Nawrocki przegrał w Waszyngtonie #porażka. Profesjonalny sport uczy codziennej pracy nad sobą, pokory i szacunku dla ludzi – napisała.

Zauważa, że politycy często są zamknięci w bańce samozachwytu: