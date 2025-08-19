Monika Olejnik bezlitośnie o braku Nawrockiego z Waszyngtonie!
"Panie Prezydencie czas się ogarnąć!" - zaapelowała do prezydenta.
Karol Nawrocki od dwóch tygodni jest prezydentem Polski. Jedni się zachwycają, a inni już wieszają na nim psy. Natomiast on się na ten moment tym nie przejmuje i powtarza, że spełni swoje wszystkie obietnice wyborcze.
Monika Olejnik uderza w Karola Nawrockiego
Od kilku dni Karol Nawrocki jest krytykowany za brak obecności w Waszyngtonie. W poniedziałek w Białym Domu Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich, jednak zabrakło polskiego przedstawicielstwa.
Monika Olejnik po tym wydarzeniu nie zostawiła suchej nitki na Karolu Nawrockim. Dziennikarka znana z ostrego języka wytknęła mu brak obecności w Białym Domu. Nawiązała do wygranej Igi Świątek:
Iga Świątek wygrała w Cincinnati gratulacje, a prezydent Karol Nawrocki przegrał w Waszyngtonie #porażka. Profesjonalny sport uczy codziennej pracy nad sobą, pokory i szacunku dla ludzi – napisała.
Zauważa, że politycy często są zamknięci w bańce samozachwytu:
„A polityka za często zamyka polityków w bańce samozachwytu i egoizmu. Ofiarami jesteśmy my, niezależnie od poglądów. Panie Prezydencie czas się ogarnąć!”.
gość | 19 sierpnia 2025
przecież tam powinien być zaproszony premier rządu, do Tuska powinna to napisać
gosc | 19 sierpnia 2025
Anonim | 19 sierpnia 2025
no super , wreszcie napisała o sobie „A polityka za często zamyka polityków w bańce samozachwytu i egoizmu. Ofiarami jesteśmy my, niezależnie od poglądów. Panie Prezydencie czas się ogarnąć!”. – niech tylko zmieni na pani OLGO czas sie ogarnac w pogladach, osadach a przede wszystkim w wygladzie he, he, he
Jupi ja jej
