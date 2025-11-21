Roksana Węgiel od lat należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia i regularnie dzieli się z fanami kulisami swojego życia. Na co dzień pracuje nad kolejnymi projektami, a jej kariera nie zwalnia nawet na moment. Tymczasem nagranie, które pokazał Kevin Mglej, odsłoniło coś, czego internauci wcześniej nie widzieli.

Roxie i Kevin pracują pełną parą. Kolejne zawodowe plany

Roksana Węgiel nie zatrzymuje się ani na chwilę. Od czasu wygranej w Eurowizji Junior jej kariera rozwija się w imponującym tempie, a każdy kolejny rok przynosi nowe projekty, współprace i sukcesy.

Artystka dzieli życie zawodowe między Polskę a Londyn, gdzie jak wyznała, planuje szlifować wokal i pracować z zagranicznymi producentami. U boku ma Kevina Mgleja, który nie tylko towarzyszy jej prywatnie, ale też wspiera ją w twórczych działaniach.

Nagranie spod drzwi mówi wszystko

Na InstaStories Mgleja pojawiło się nagranie, które od razu przyciągnęło uwagę obserwatorów. Widać na nim zamknięte drzwi, zza których dobiega śpiew Roksany.

Kevin przyznał, że musi siadać pod drzwiami, kiedy jego żona zaczyna coś nucić bo, jak się okazuje, Roksana prawie w ogóle nie śpiewa w domu:

Powiedz, że Twoja żona jest wokalistką, nie mówiąc, że Twoja żona jest wokalistką. Siedzę pod drzwiami i podsłuchuję, bo paradoksalnie nie lubi śpiewać w domu.

Nagranie natychmiast rozeszło się po sieci, a fani przyznali, że pokazuje zupełnie inną stronę ich codzienności – taką, której do tej pory nikt nie widział.