Jedna z gwiazd udowodniła, że nie ma tematów, o których bałaby się mówić publicznie. Piosenkarka w najnowszym odcinku swojego podcastu zaskoczyła słuchaczy szczerym, poruszającym wyznaniem. Przyznała, że nie pamięta, ile razy przerwała ciążę, a kiedyś uznała nawet taki gest za dowód miłości. Jej słowa szokują.

Gwiazda o swoich aborcjach i stracie dziecka

Lily Allen od lat znana jest z bezkompromisowości i odwagi w mówieniu o rzeczach, o których inni milczą. 40-letnia artystka, która zasłynęła przebojem Smile i ironicznym podejściem do show-biznesu, w swoim podcaście Miss Me? po raz kolejny zaskoczyła fanów. W najnowszym odcinku otworzyła się na temat swoich doświadczeń z przeszłości.

Miałam kilka aborcji. Ale szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, ile… Chyba cztery albo pięć – wyznała Allen.

Jej współprowadząca, Miquita Oliver, dodała, że również przeszła przez podobne doświadczenia.

W pewnym momencie rozmowy Lily Allen wspomniała o jednym z wydarzeń, które jak przyznała, na długo zapadło jej w pamięć.

Pamiętam, że kiedyś zaszłam w ciążę, a jeden mężczyzna zapłacił za moją aborcję. Wtedy pomyślałam, że to takie romantyczne – powiedziała, dodając po chwili: Z perspektywy czasu nie uważam, żeby to było szczodre czy romantyczne. On nigdy się później nie odezwał.

Szczere wyznanie artystki szybko obiegło media na całym świecie, wywołując falę komentarzy i podziwu za odwagę, ale też krytyki ze strony bardziej konserwatywnych odbiorców.

Trudna przeszłość i strata dziecka

Dla Lily Allen rozmowa o ciąży i macierzyństwie nie jest łatwa. Artystka doświadczyła zarówno poronień, jak i śmierci swojego syna George’a, który urodził się martwy w 2010 roku. Te wydarzenia mocno wpłynęły na jej życie i późniejsze decyzje.

Dziś piosenkarka jest mamą dwóch córek – 13-letniej Ethel Mary i 12-letniej Marnie Rose, które wychowuje wspólnie z byłym mężem, Samem Cooperem.

Nowy etap po rozstaniu

W lutym tego roku magazyn People potwierdził, że Lily Allen rozstała się z aktorem Davidem Harbour’em, znanym z serialu Stranger Things. Para spędziła razem ponad cztery lata, uchodząc za jedno z bardziej nieoczywistych, ale charyzmatycznych małżeństw show-biznesu.

Rozmowa w podcaście Miss Me? pokazuje, że artystka jest obecnie w fazie rozliczeń z przeszłością, zarówno tą emocjonalną, jak i osobistą.