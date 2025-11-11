Para prezydencka od rana bierze udział w obchodach Święta Niepodległości. Karol i Marta Nawroccy są obecni na wszystkich uroczystościach. Nic więc dziwnego, że uwadze znanej stylistki — Eweliny Rydzyńskiej nie umknął fakt stylizacji pary prezydenckiej. Ekspertka od mody w szczególności skupiła się na Marcie Nawrockiej. Zwróciła uwagę na biało-czarną stylizację. Czy Pierwsza Dama RP zadała szyku?

Marta Nawrocka pokazała klasę w biało-czarnej stylizacji? Ekspertka nie ma złudzeń…

Marta Nawrocka wraz z mężem na początku wzięła udział w uroczystościach pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Później znaleźli się w kościele na mszy świętej w intencji ojczyzny. To właśnie przed kościołem fotoreporterzy uchwycili Pierwszą Damę w białym płaszczu i czarnej stylizacji. Zdaniem znanej stylistki jej stylizacja miała „to coś”:

Widać wyraźną zmianę w stylizacjach Marty Nawrockiej, szczególnie jeśli chodzi o wybór fasonów. To zestawienie jest zdecydowanie bardziej dopracowane pod względem konstrukcji — klasyczna czarna baza, skórzane rękawiczki i biały płaszcz tworzą spójną, elegancką całość. Widać w tym myślenie o proporcjach i o powadze uroczystości — powiedziała Ewelina Rydzyńska w rozmowie z Plejadą.

