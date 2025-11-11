Nawrocka pokazała się na Dniu Niepodległości i zaliczyła potężną wpadkę. Tego nie dało się ukryć
Para prezydencka od rana bierze udział w obchodach Święta Niepodległości. Karol i Marta Nawroccy są obecni na wszystkich uroczystościach. Nic więc dziwnego, że uwadze znanej stylistki — Eweliny Rydzyńskiej nie umknął fakt stylizacji pary prezydenckiej. Ekspertka od mody w szczególności skupiła się na Marcie Nawrockiej. Zwróciła uwagę na biało-czarną stylizację. Czy Pierwsza Dama RP zadała szyku?
Zillmann ze łzami w oczach o porażce w „TzG”. Dopiero teraz ujawniła szokujące fakty
Marta Nawrocka pokazała klasę w biało-czarnej stylizacji? Ekspertka nie ma złudzeń…
Marta Nawrocka wraz z mężem na początku wzięła udział w uroczystościach pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Później znaleźli się w kościele na mszy świętej w intencji ojczyzny. To właśnie przed kościołem fotoreporterzy uchwycili Pierwszą Damę w białym płaszczu i czarnej stylizacji. Zdaniem znanej stylistki jej stylizacja miała „to coś”:
Widać wyraźną zmianę w stylizacjach Marty Nawrockiej, szczególnie jeśli chodzi o wybór fasonów. To zestawienie jest zdecydowanie bardziej dopracowane pod względem konstrukcji — klasyczna czarna baza, skórzane rękawiczki i biały płaszcz tworzą spójną, elegancką całość. Widać w tym myślenie o proporcjach i o powadze uroczystości — powiedziała Ewelina Rydzyńska w rozmowie z Plejadą.
Tak gwiazdy świętują Dzień Niepodległości: Kurdej-Szatan, Rozenek, Lewy… (FOTO)
Obchody Dnia Niepodległości. Tak Nawrocki zachował się w kościele. Patrzyła cała Polska (FOTO)
Stylistka ma zastrzeżenie do stylizacji Marty Nawrockiej. Zwróciła uwagę na kolor
Ewelina Rydzyńska w dalszej części rozmowy z portalem zwróciła uwagę na fakt, że Pierwsza Dama RP miała na sobie płaszcz w chłodnym odcieniu bieli. Zdaniem stylistki nie korespondował on dobrze z resztą stroju i zdecydowanie lepiej zaprezentowałby się ten w cieplejszej tonacji:
Jedyne, do czego mogłabym się odnieść, to kwestia odcieni. Biel płaszcza jest bardzo chłodna, wręcz sinawa, przez co w zestawieniu z czernią traci się nieco wrażenie harmonii. Czasem niewielka zmiana temperatury koloru potrafi zdecydować o tym, czy stylizacja odbierana jest jako miękka i naturalna, czy zbyt kontrastowa. Styl to język. I tutaj widać, że forma już wybrzmiała dobrze — teraz wystarczy, by kolory mówiły tym samym tonem — podsumowała.
Marta Nawrocka styl. Czy zostanie ikoną mody?
Wiele osób zastanawia się nad tym, czy stylizacje Marty Nawrockiej będą podziwiane przez Polki, tak jak przed laty podziwiali stroje Jolanty Kwaśniewskiej. Zdaniem wielu stylistów Pierwsza Dama jest dopiero na początku swojej modowej drogi, a jej styl jest poprawny. Dawid Woliński w rozmowie z Kozaczkiem zwrócił też uwagę na ważną rzecz:
Myślę, że pierwsza dama to jest osoba, która reprezentuje godnie swojego męża prezydenta. Reprezentuje kobiety w naszym kraju i mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Jej zadaniem nie jest bycie ikoną mody. To jest coś zupełnie pobocznego, z czym może się zmierzyć, ale niekoniecznie musi — powiedział projektant mody.
Prawda jest taka ze Pani Nawrocka ma przasna urode jak I rowniez toporna budowe ciala.W jej przypadku nie zrobisz cudow.
Już się nie podoba wybrańcom Tuska a gdzie on jest on ma w d….je to święto
Stylistki są od tego właśnie bo to ich cyrk dla mnie wszystkie 1 damy pisowskie ubrane są jak w PRL żeby Jarkowi się podobało Odbiegają od mody cofają ją wręcz i tak a nie inaczej są krytykowane
A moim zdaniem wygląda ładnie! Stylistki zawsze mają coś do powiedzenia jednocześnie wyglądając jak osoba bezdomna w 4x za dużych ubraniach 🙂